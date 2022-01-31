Вимикають електрику та не годують: Денісова заявила про знущання над в'язнями Макіївської колонії в ОРДО

Про це вона написала у Telegram.



"Представники окупаційної адміністрації в ОРДО продовжують знущатися над громадянами України. Вкрай критична ситуація склалася у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області, де незаконного утримуються українські громадяни, серед яких 28 цивільних заручників. Таку інформацію отримала від родичів ув'язнених", - зауважила вона.



Омбудсман заявила, що серед українських в’язнів у колонії 28 цивільних заручників.



"Адміністрація колонії вимикає електроенергію і подає її лише дві години на добу. Через це ув’язнені, які змушені готувати собі їжу самотужки за допомогою кип’ятильника, живуть упроголодь", - зазнчила Денісова.



Вона додала, що більшість ув’язнених мають проблеми зі шлунком, дехто пересувається на ходунках. Рідним забороняють передавати їм свічки та ліхтарики.



Як повідомила Денісова, медична допомога українцям також не надається. Вони лікуються тими препаратами, які іноді можуть передати батьки або Міжнародний Комітет Червоного Хреста.



Омбудсман розцінює такі дії як катування та нелюдське поводження з людьми.



Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях ув'язнені майже півтисячі людей за виявлення проукраїнської позиції.