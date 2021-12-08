Світова економіка зможе відновитися від наслідків пандемії COVID-19 у 2022 році, - JP Morgan

Про це повідомляє Reuters.

"На нашу думку, 2022 рік стане роком повного глобального відновлення, роком завершення пандемії та повернення до нормальних економічних та ринкових умов, які ми мали до спалаху COVID-19", - сказав головний стратег світових ринків JP Morgan Марко Колановіч.

У компанії прогнозують, що винайдення нових вакцин і терапевтичних засобів призведе до потужного циклічного відновлення економіки та збільшення світового попиту з боку споживачів.

Колановіч зазначив, що JP Morgan очікує зростання індексу S&P 500 на 8% (фондовий індекс 500 акцій компаній США, які мають найбільшу вартість на свої акції - ред.).

Крім того, є прогноз, що до кінця 2022 року акції країн, які розвиваються, виростуть на 18%, а ключовий показник для світової кредитної системи - дохідність казначейських облігацій США - зросте на 2,25%.



Довідка: JP Morgan Chase - найбільший за розмірами активів американський банківський холдинг. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року JP Morgan погіршив прогноз зростання ВВП України на 2021 рік до 2,3%.

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