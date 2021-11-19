ВВП України зросте у 2021 році на 2,3% замість 4,5%: інвестбанк J.P. Morgan погіршив прогноз

Про це свідчать нові матеріали аналізу економічних ринків EMEA Emerging Markets Research, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік - до 2,3% порівняно з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні 197 млрд доларів (з 2022 року – на рівні 227 млрд доларів)", - йдеться у дослідженні J.P. Morgan.



Держстат у липні-вересні 2021 року попередньо оцінив зростання річного ВВП України у 2,4%. Аналітики J.P. Morgan зазначають, що така цифра їх розчарувала, адже вони передбачали, що за цей період з початку року ВВП зросте на 6.7%, в той час як Нацбанк очікував зростання на 4%, а консенсус-прогноз (середнє значення основних прогнозних показників - ред.) передбачав 3,6%.



Крім того, у J.P. Morgan допускають, що у четвертому кварталі зростання може послабшати і в результаті річний ВВП складне 2% або нижче.



Аналітики вважають, що пік інфляції був у жовтні. Загалом у 2021 році J.P. Morgan очікує інфляцію на рівні 9,4%, 2022 року - 8,3%.



"Як очікує J.P. Morgan, курс гривні у жовтні-грудні цього року та в січні-березні 2022-го буде на рівні 26,3 грн/$, у квітні-червні наступного року - 26,5 грн/$, а у липні-вересні - 26,8 грн/$.", - йдеться у повідомленні.



Довідка: J.P. Morgan Chase - найбільший за розмірами активів американський банківський холдинг. Належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США. Веде діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, керування приватними капіталами.



Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року повідомлялося, що інвестиційний банк JP Morgan з квітня вперше включить українські облігації внутрішньої державної позики (ОВПД) в індекс Government Bond Index - Emerging Markets (GBI - EM).

21 жовтня Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році до 3,1% з попередніх 3,8%, а в 2022 - до 3,8% замість 4%.

4 листопада Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання українського ВВП у 2021 та 2022 роках на рівні 3,5%.

На п'ятницю, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,44 грн/$.