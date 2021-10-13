Інвестбанк JP Morgan вперше включить українські держоблігації в індекс бондів країн, що розвиваються

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням JP Morgan Index Research, державні облігації України претендують на включення до індексу GBI-EM GD починаючи з 31 березня 2022 року із приблизною часткою 0,12%. Початкове включення у всі три серії GBI-EM матиме одна серія облігацій, що відповідає вимогам індексу, - це ОВДП із купоном в розмірі 15,84% та погашенням в лютому 2025 року.



Зазначається, що портфель іноземних інвестицій у державні облігації України, випущені на внутрішньому ринку, значно зросли з моменту запуску лінку з Clearstream у 2019 році, а частка нерезидентів на ринку ОВДП зросла до більш ніж 10%.



У JP Morgan також зауважили, що більшість інвесторів визнали покращення ліквідності ринку за останні два роки, але в той же час зазначили, що процес відкриття рахунку в Україні може зайняти кілька місяців.



"Включення в індекс розпочнеться з 31 березня 2022 року, щоб у разі потреби надати інвесторам достатньо часу для встановлення доступу до ринку та рахунків в Україні", - зазначили у пресслужбі.



За словами урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци, включення державних облігацій у гривнях до цього індексу допомагає Україні досягти цілей Середньострокової стратегії управління державним боргом. Мінфін також планує випускати інструментів у гривні, придатних до індексу, зокрема облігації у гривнях з терміном погашення більше чотирьох років.

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