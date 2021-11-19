Долар за курсом НБУ здешевшав на 8 копійок, євро коштує менше 30 грн
На п'ятницю, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,44 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 29,97 грн, 10 російських рублів - 3,61 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,5 грн, продають - по 26,58 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,4 грн до 26,51 грн, продажу - від 26,54 грн до 26,64 грн.
У четвер, 18 листопада, офіційни валютний курс становив 26,52 грн/$, 30 грн/євро, 3,65 грн за 10 російських рублів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.39
Купівля 26.39Продаж 26.65
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе