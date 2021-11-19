Долар за курсом НБУ здешевшав на 8 копійок, євро коштує менше 30 грн

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 29,97 грн, 10 російських рублів - 3,61 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,5 грн, продають - по 26,58 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,4 грн до 26,51 грн, продажу - від 26,54 грн до 26,64 грн.



У четвер, 18 листопада, офіційни валютний курс становив 26,52 грн/$, 30 грн/євро, 3,65 грн за 10 російських рублів.



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