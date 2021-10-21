НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2021 року до 3,1%
Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році до 3,1% з попередніх 3,8%, а в 2022 - до 3,8% замість 4%
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
"Ураховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв і наслідки логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості й стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році.
Відтак, НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році прогноз зростання економіки складає 4%.
Водночас, зазначили у регуляторі, зростання економіки забезпечуватиме подальше відновлення світової економіки й розширення внутрішнього попиту, зокрема інвестиційного. НБУ також прогнозує збереження сприятливих умов торгівлі для українських експортерів, а також вакцинацію населення, яке дозволить уникнути локдаунів.
Крім того, НБУ покращив прогноз номінального ВВП у 2021 році до 5,19 трлн грн і 4,975 трлн грн, у 2022 - до 5,75 трлн грн і 5,485 трлн грн, зазначено у матеріалах центробанку.
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