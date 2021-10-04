Світові авіакомпанії зобов'язалися досягти нульових викилів CO2 до 2050 року
Авіакомпанії, що входять до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), зобов'язалися досягти нульових викилів CO2 до 2050 року
Про це йдеться у рішенні IATA, яка об'єднує 290 авіакомпаній, передає Reuters.
За даними видання, зобов'язання підтримали попри спротив китайських авіаперевізників. Рішення пов'язане з тиском із боку регуляторів і екологів через очікуваний вплив від перевезень мільярдів додаткових пасажирів упродовж найближчих десятиліть.
Такий крок прискорює 12-річну обіцянку скоротити викиди вдвічі з рівня 2005 року до 2050 року і передбачає намагання відвернути викиди додаткових 300 млн тонн вуглецю шляхом використання авіаційного палива на біологічній основі або гібридно-електричних технологій.
Рішення викликало низку скарг китайських авіаперевізників, що відображає політичні розбіжності із Заходом щодо навколишнього середовища перед ширшими переговорами по клімату в Глазго наприкінці поточного місяця та у наступному.
Зокрема China Eastern заявила, що авіакомпанії повинні визнати проблеми країн, які розвиваються.
Генеральний директор IATA Віллі Уолш визнав, що нове зобов'язання стане "додатковим викликом у дуже важкий час", але закликав до єдності.
"Для авіації нульовий результат - це сміливе, зухвальне зобов'язання. Але це також необхідність", - сказав Уолш керівникам авіаліній.
IATA прогнозує скорочення збитків у галузі в 2022 році до $11,6 млрд після збитків у $51,8 млрд у 2021 році.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.67
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе