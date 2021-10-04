Світові авіакомпанії зобов'язалися досягти нульових викилів CO2 до 2050 року

Про це йдеться у рішенні IATA, яка об'єднує 290 авіакомпаній, передає Reuters.



За даними видання, зобов'язання підтримали попри спротив китайських авіаперевізників. Рішення пов'язане з тиском із боку регуляторів і екологів через очікуваний вплив від перевезень мільярдів додаткових пасажирів упродовж найближчих десятиліть.



Такий крок прискорює 12-річну обіцянку скоротити викиди вдвічі з рівня 2005 року до 2050 року і передбачає намагання відвернути викиди додаткових 300 млн тонн вуглецю шляхом використання авіаційного палива на біологічній основі або гібридно-електричних технологій.



Рішення викликало низку скарг китайських авіаперевізників, що відображає політичні розбіжності із Заходом щодо навколишнього середовища перед ширшими переговорами по клімату в Глазго наприкінці поточного місяця та у наступному.



Зокрема China Eastern заявила, що авіакомпанії повинні визнати проблеми країн, які розвиваються.



Генеральний директор IATA Віллі Уолш визнав, що нове зобов'язання стане "додатковим викликом у дуже важкий час", але закликав до єдності.



"Для авіації нульовий результат - це сміливе, зухвальне зобов'язання. Але це також необхідність", - сказав Уолш керівникам авіаліній.



IATA прогнозує скорочення збитків у галузі в 2022 році до $11,6 млрд після збитків у $51,8 млрд у 2021 році.



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