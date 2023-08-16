Про це інформує Bloomberg.

Повідомляється, що послаблення інфляції дозволить центральним банкам утриматися від подальшого підвищення відсоткових ставок і, можливо, перейти до пом'якшення, щоб підтримати уповільнення зростання.

"Слабкий Китай може призвести до піка посилення грошово-кредитної політики. Це також знизить попит на сировинні товари, що зменшить інфляційний тиск і може дозволити західній економіці працювати активніше", - наголосив Крістофер Хайорнс, портфельний менеджер EdenTree Investment.

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Одним із позитивних моментів занурення Китаю в дефляцію може бути перспектива уповільнення глобального цінового тиску, адже економіка намагається відновити свої позиції.

Експерти припускають, що інфляція залишиться стриманою, бо спад на ринку нерухомості та проблеми у тіньовій банківській сфері Китаю обмежують витрати та інвестиції споживачів і компаній.

"Позитивний аспект полягає в тому, що невелика дефляція та повільне зростання в Китаї ще швидше послаблять інфляцію в іншому світі", - сказав Раджив Де Мелло, який керує глобальним макроекономічним портфелем у Gama Asset Management. Він додав, що це також призведе до уповільнення Азії та Європи.

Безумовно, вплив китайської дефляції на найбільшого у світі споживача, США та інших торгових партнерів може бути незначним і скороминущим.

"Слабкість китайської економіки та очевидна дефляція є явним стримувальним фактором глобальної інфляції", - вважає директор з інвестицій Dalma Capital Management Гері Дуган.

Економічна ситуація в Китаї

Китайський споживчий сектор впав у дефляцію, заводські ціни продовжують знижуватися. За даними Reuters, наразі КНР може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати. Це контрастує з інфляцією в інших країнах світу.