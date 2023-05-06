Світові не просто позбутись ілюзій про начебто непереможну Росію, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, під час привітання українських воїнів із Днем піхоти, зазначив, що світові ще нелегко розвіяти свої давні ілюзії щодо Росії
Про це він заявив 6 травня.
Він зазначив, що світові нелегко розвіяти свої давні ілюзії щодо Росії. Держава-зло зробила багато для того, щоб переконати світ, що це зло непереможне.
“Світові не просто позбутися багатолітніх ілюзій про Росію. Держава-зло зробила дуже багато, щоб світ вважав нібито це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто незламне зло”, - сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що стійкість і мужність кожного українського солдата руйнує ілюзії світу і змінює історію. Кожна успішна українська битва, разом з нашою силою, спонукає світ рухатися в тому ж напрямку, що й історія України.
"Щоразу, коли я повертаюся з різних відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. Це говорить, що світ вірить у вас, наші воїни, вірить в Україну. І це - завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці й Україна - нездоланні!" - наголосив президент.
- Володимир Зеленський у суботу, 6 травня 2023 року, привітав українських військових з Днем піхоти та присвоїв почесні відзнаки.
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