Світові не просто позбутись ілюзій про начебто непереможну Росію, - Зеленський

Про це він заявив 6 травня.

Він зазначив, що світові нелегко розвіяти свої давні ілюзії щодо Росії. Держава-зло зробила багато для того, щоб переконати світ, що це зло непереможне.

“Світові не просто позбутися багатолітніх ілюзій про Росію. Держава-зло зробила дуже багато, щоб світ вважав нібито це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто незламне зло”, - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що стійкість і мужність кожного українського солдата руйнує ілюзії світу і змінює історію. Кожна успішна українська битва, разом з нашою силою, спонукає світ рухатися в тому ж напрямку, що й історія України.

"Щоразу, коли я повертаюся з різних відряджень із новою потужною зброєю для вас, для українських воїнів, щоразу переговори різного рівня дають нашому захисту більше можливостей. Це говорить, що світ вірить у вас, наші воїни, вірить в Україну. І це - завдяки саме вашому героїзму, завдяки тому, що українці й Україна - нездоланні!" - наголосив президент.