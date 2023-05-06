Піхотинці є взірцем української хоробрості, - Зеленський
Володимир Зеленський у суботу, 6 травня 2023 року, привітав українських військових з Днем піхоти
Президент привітав українських воїнів та вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки. Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві, розповідає пресслужба глави держави.
“Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців, те, що дає нашій державі найвагоміший результат - незламність нашої оборони", - сказав президент.
Він зазначив, що для нього велика честь привітати українських захисників з Днем піхоти.
"Велика честь сьогодні вітати вас з Днем піхоти, це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, якими є наші піхотинці, – взірцем української хоробрості, взірцем української стійкості”, - наголосив Зеленський.
З нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка" присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченко.
Також Глава держави передав "Золоту зірку" донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.
Чотирнадцять військовослужбовців також були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" і "Захиснику Вітчизни".
- У суботу, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти.
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