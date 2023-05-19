Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 59 центів, або 0,8%, до 76,45 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 48 центів, або 0,7%, до 72,34 доларів.

"Я думаю, що ринки оцінюють ризики дефолту за боргом США, що призводить до більш ризикованого середовища та деякого падіння ціни на нафту марки Brent", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Після того, як ми розв’яжемо проблему боргу США, фундаментальні показники можуть згодом мати більше значення для визначення того, чи можна буде підтримувати будь-який висхідний рух", - додав він.

Настрої залишаються неоднозначними, оскільки інвестори поєднують оптимізм щодо запобігання дефолту США з даними щодо інфляції, які можуть передбачати подальше підвищення відсоткових ставок світовими центральними банками.