Світові ціни на нафту незначно підвищилися на тлі зниження ризику дефолту в США
Ціни на нафту відновилися після втрат понад 1% попереднього дня, оскільки інвестори стали обережно оптимістичними щодо зменшення ризику дефолту боргу США
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на Brent зросли на 59 центів, або 0,8%, до 76,45 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 48 центів, або 0,7%, до 72,34 доларів.
"Я думаю, що ринки оцінюють ризики дефолту за боргом США, що призводить до більш ризикованого середовища та деякого падіння ціни на нафту марки Brent", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
"Після того, як ми розв’яжемо проблему боргу США, фундаментальні показники можуть згодом мати більше значення для визначення того, чи можна буде підтримувати будь-який висхідний рух", - додав він.
Настрої залишаються неоднозначними, оскільки інвестори поєднують оптимізм щодо запобігання дефолту США з даними щодо інфляції, які можуть передбачати подальше підвищення відсоткових ставок світовими центральними банками.
- 17 травня повідомлялося, що світові ціни на нафту й далі падають через падіння попиту та зростання запасів.
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