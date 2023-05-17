Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або на 0,7%, до 74,42 долара за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate впала на 55 центів, або на 0,8%, до 70,84 долара.

"Ціни на нафту залишаються високими, оскільки трейдери енергоресурсів просто не можуть позбутися занепокоєння щодо глобального попиту. Не має значення, наскільки оптимістично всі налаштовані на другу половину року в Китаї, поточна ситуація надто розчаровує", – прокоментував аналітик OANDA Едвард Мойя.

Також на ринок продовжують тиснути переговори про підвищення боргу США. Міністерство фінансів США підрахувало, що Сполучені Штати оголосять дефолт уже 1 червня, якщо Конгрес не підніме ліміт.