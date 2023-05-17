Світові ціни на нафту й далі дешевшають через падіння попиту та зростання запасів
Світові ціни на нафту падають другий день поспіль через занепокоєння щодо попиту на тлі слабших економічних даних США та Китаю та неподіване зростання запасів
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або на 0,7%, до 74,42 долара за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate впала на 55 центів, або на 0,8%, до 70,84 долара.
"Ціни на нафту залишаються високими, оскільки трейдери енергоресурсів просто не можуть позбутися занепокоєння щодо глобального попиту. Не має значення, наскільки оптимістично всі налаштовані на другу половину року в Китаї, поточна ситуація надто розчаровує", – прокоментував аналітик OANDA Едвард Мойя.
Також на ринок продовжують тиснути переговори про підвищення боргу США. Міністерство фінансів США підрахувало, що Сполучені Штати оголосять дефолт уже 1 червня, якщо Конгрес не підніме ліміт.
- Минулого тижня ціни на нафту почали рости.
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