Світові ціни на нафту знову почали зростати: названо причину

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,73 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 45 центів, також на 0,6%, до 71,79 доларів за барель.

"Відновлення нафти відбулося після повернення енергетичних акцій на Уолл-стріт минулої п’ятниці після того, як США оприлюднили сильні дані про робочі місця, що зменшило занепокоєння щодо неминучої економічної рецесії, яка призвела до розпродажу на початку тижня", — сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку та скоротить попит на паливо в країні, яка є найбільшим споживачем нафти, минулого тижня призвела до падіння базового рівня Brent на 5,3%, а WTI впав на 7,1%.

Однак позитивний звіт про зайнятість у США за квітень, слабший долар і очікування скорочення поставок на наступній зустрічі Організації країн-експортерів нафти та союзників (ОПЕК+), яка відбудеться у червні, допомогли контрольним показникам станом на минулу п'ятницю відновитися приблизно на 4%.

"Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, щоб побачити, чи може ОПЕК+ сигналізувати про свою готовність ще більше скоротити видобуток", — сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.