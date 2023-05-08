Світові ціни на нафту знову почали зростати: названо причину
Ціни на нафту 8 травня трохи зросли. Побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до падіння цін протягом останніх трьох тижнів, почали згасати
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,73 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 45 центів, також на 0,6%, до 71,79 доларів за барель.
"Відновлення нафти відбулося після повернення енергетичних акцій на Уолл-стріт минулої п’ятниці після того, як США оприлюднили сильні дані про робочі місця, що зменшило занепокоєння щодо неминучої економічної рецесії, яка призвела до розпродажу на початку тижня", — сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку та скоротить попит на паливо в країні, яка є найбільшим споживачем нафти, минулого тижня призвела до падіння базового рівня Brent на 5,3%, а WTI впав на 7,1%.
Однак позитивний звіт про зайнятість у США за квітень, слабший долар і очікування скорочення поставок на наступній зустрічі Організації країн-експортерів нафти та союзників (ОПЕК+), яка відбудеться у червні, допомогли контрольним показникам станом на минулу п'ятницю відновитися приблизно на 4%.
"Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, щоб побачити, чи може ОПЕК+ сигналізувати про свою готовність ще більше скоротити видобуток", — сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.
- 2 квітня стало відомо, що організація країн-експортерів нафти добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
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