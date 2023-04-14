Про це і не тільки світові ЗМІ писали 14 квітня:

The New York Times

Видання публікує матеріал, присвячений зоні Чорнобиля. Зокрема, тим людям, які після аварії 1986 року залишились у зоні відчуження, а вже після російського вторгнення пережили ще одне лихо, коли туди увійшли російські війська. "Найстрашніша у світі ядерна катастрофа, що розгорнулася всього за кілька миль від нас, не змусила 74-річну Галину Волошину покинути свій дім у Чорнобилі в 1986 році. Тож, коли понад рік тому в її двері постукали мародерські російські солдати, вона не дозволила їм себе налякати. Навпаки, протягом місяця, коли російські війська окупували цей забруднений клаптик землі, відомий як Чорнобильська зона відчуження, пані Волошина була для них такою скалкою в оці, що вони почали називати її "розлюченою бабусею в кінці провулку"", – розповідають журналісти NYT. Чорнобиль був однією з перших територій, через яку прокотилися російські танки, коли вийшли з Білорусі в надії захопити Київ. І це було одне з перших місць, звідки їх вигнали, змусивши відступити наприкінці березня минулого року.

The Washington Post

Федеральний уряд США висунув звинувачення у зберіганні та передачі інформації про національну оборону і навмисному зберіганні секретних документів 21-річному військовослужбовцю. Підозрюваний Джек Тейшейра був заарештований у своєму будинку в Дайтоні, штат Массачусетс.Тим часом Москві можуть знадобитися роки, щоб відновити свої підрозділи спецназу. Швидке виснаження російських підрозділів спецназу, зазначають спостерігачі, змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви застосовувати таємну тактику.

The Guardian

Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії обговорили прискорення військової підтримки України. Лідери обговорили останню ситуацію на полі бою, і прем'єр-міністр віддав належне зусиллям українських сил у Бахмуті. Вони також обговорили заходи з прискорення військової підтримки України, і прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія і її союзники повинні продовжувати забезпечувати Україні якнайсильнішу позицію, щоб вона могла розвивати свої нещодавні успіхи на полі бою.

Видання також не оминає тему арешту Тейшейри, цитуючи генерального прокурора США Мерріка Гарланда: "Тейшейра є співробітником Національної гвардії ВПС США. Агенти ФБР взяли Тейшейру під варту сьогодні вдень без інцидентів. Він має з'явитися в Окружному суді штату Массачусетс".

BBC

Що ми знаємо про підозрюваного у витоках інформації з Пентагону Джека Тейшейру, пише медіа. Його друзі стверджують, що Джек не є інформатором. Його батьки були присутні на слуханнях у п'ятницю, але не дали жодних коментарів журналістам, які оточили їх, коли вони виходили з суду. Якщо Тейшейру визнають винним, йому загрожує до 15 років за ґратами. Проте він себе винним не визнає.

CNN

Українські військові завершили тренування на артилерійських системах CAESAR, переданих Данією, і найближчим часом очікується прибуття техніки в Україну. Раніше на початку року Данія оголосила, що передасть Україні всі 19 артилерійських систем CAESAR французького виробництва. "Це нещодавно розроблена артилерійська система, яка все ще перебуває на стадії впровадження в данську оборону, – йдеться у заяві Міноборони Данії. – Очікується, що артилерійська система буде доставлена в Україну найближчими тижнями".

Російські ракети вбили щонайменше 5 людей у Слов'янську. За словами Володимира Зеленського, ракети влучили в житлові райони і звичайні цивільні будівлі: "Люди перебувають під завалами. Все робиться для їх порятунку, все робиться для порятунку поранених", – каже Зеленський.

Gazeta Wyborcza

На харківському ракетному цвинтарі зберігаються понад мільйон ракет та артилерійських снарядів. Цю страхітливу колекцію зібрали українські спецслужби. Після війни вона має слугувати доказом злочинів росіян проти цивільного населення, пише "Виборча". Від крилатих ракет до артилерійських снарядів. Територію фотографують і знімають на відео. Допитуються свідки, ідентифікуються поранені та загиблі. Записується будь-яка інформація про зруйновану інфраструктуру. На кулях також є маркування, корисне для слідства: дата і місце виготовлення. Деякі ракети містять мікрочіпи з даними.