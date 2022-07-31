Світу потрібно не допустити нових терактів, як той, що стався в Оленівці, - керівниця патронатної служби полку “Азов”

Про це в ефірі Еспресо сказала керівниця патронатної служби полку “Азов” Олена Толкачова.

"Ми уже до них (Червоного Хреста, - ред.) звертаємось не перший раз за цей час. Ми фактично не спимо - відповідаємо родичам. Нам соромно їм дивитися в очі, бо ми не можемо нічого конкретного сказати, через те, що сподіваємось тільки на Червоний Хрест. ЧХ написав декілька абстрактних заяв, що вони вимагають їх допустити на територію колонії, де стався вибух", - зазначила вона.

Толкачова наголосила, іншої інформації у Червоному Хресті не надають.

"Вони не підтверджують загибель, не підтверджують того, що когось завезли в лікарню, хоча ми бачили відео з закладів, де знаходяться хлопці, які вижили після цього вибуху. Вони не підтверджують скільки людей залишилося живих в колонії. У них реально немає доступу і вони не можуть забезпечити свої обіцянки. Міжнародна спільнота знову повинна активна включатися для того, щоб туди потрапив Червоний Хрест, щоб найшвидше відбувся обмін всіма полоненими", - додала вона.

Толкачова назвала вибух в Оленівці публічною стратою.

"Потрібно не допустити наступних таких дій з боку РФ і забрати всіх полонених, бо іншого виходу врятувати їхні життя в нас немає. Яким чином це буде робити міжнародна спільнота, я не маю уявлення. РФ зовсім неконтрольована в цьому випадку. Треба робити більш активні дії, щоб було посилення санкцій. Можливо, ми вже повинні сподіватися лише самі на себе, на нашу армію", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 29 липня, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.

29 липня Головне управління розвідки повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

Станом на 30 липня, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці.

30 липня полк "Азов" заявив, що розцінює удар по Оленівці як акт публічної страти, який Росія здійснила від безкарності.

РФ погодилася впустити представників ООН та Червоного хреста на місце теракту в Оленівці, проте 31 липня все-таки не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області.

Супутникові знімки колонії в Оленівці вкотре підтверджують, що будівлю, в якій утримували українських полонених, підірвали самі росіяни.