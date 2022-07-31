Супутникові знімки підтверджують вибух зсередини в Оленівці

Про це написав у себе в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, посилаючися на світлини, котрі опублікував американський журналіст Крістофер Міллер.

"На супутникових знімках видно, що пошкоджено лише одну будівлю. Полонених перевели туди безпосередньо перед нападом. Аналіз фото показує термобаричний вибух зсередини. Удар? Ні, теракт", - прокоментував "удар по Оленівці" Подоляк.

Міллер показав чотири знімки із супутника Maxar, на яких видно, як колонія в окупованій Оленівці виглядала до та після теракту - 27 липня і 30 липня.

На світлинах, датованих 30 липня, чітко видно, що бляшаний дах барака розірвало від внутрішнього вибуху, тоді як будівлі довкола нього залишилися цілими.

"Це ще один доказ того, що будівля в Оленівці не була вражена ракетою GMLRS M142 HIMARS", - коментує світлини від Крістофера Міллера міжнародна OSINT-спільнота InformNapalm.



Як наголошують розслідувачі, поза будівлею немає жодного уламка, що неможливо, якби в будівлю влучила ракета М31А1 або М31А2.

"Унітарна боєголовка M31 оптимізована для ефекту вибуху й лишає по собі вибухи, які виривають шматки метрової довжини із сталевих рейок залізниці та підкидають їх у повітря на 100 метрів", - зазначається у повідомленні.



"Немає уламків зовні = немає детонації GMLRS всередині", - нагосили в InformNapalm.

Нагадаємо, 29 липня, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені.

29 липня Головне управління розвідки повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

Станом на 30 липня, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці.

30 липня полк "Азов" заявив, що розцінює удар по Оленівці як акт публічної страти, який Росія здійснила від безкарності.

РФ погодилася впустити представників ООН та Червоного хреста на місце теракту в Оленівці, проте 31 липня все-таки не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області.