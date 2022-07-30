"Ми знайдемо їх, де б вони не перебували". Заява командира полку "Азов" Надточія про винуватців трагедії в Оленівці

Про це повідомив у офіційному зверненні т.в.о. командир полку "Азов" майор Микита Раз-Два Надточій.

"Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягає до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни", - зазначає він.

Наразі полк "Азов" з'ясовує імена виконавців наказу та має попередню інформацію, котру не слід розголошувати.

"Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених, ми маємо попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували: на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах", - сказав майор.

Також т. в. о. командира заявив, що Путін особисто несе відповідальність за злочин і, що "в домі повішаного про мотузку не говорять".

Після цього Надточій перейшов на російську мову і сказав, що "варварську недоімперію буде зруйновано", а "всіх" причетних до трагедії в Оленівці "страчено".

"Вас буде страчено разом зі своїми шакалами і посольствами: все як ви любите – зі всіма довідками та печатками за рішенням Міжнародного трибуналу. Варварську недоімперію буде зруйновано", - сказав Микита Надточій.

29 липня Головне управління розвідки МО України повідомило, що вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених.

Нагадаємо, 29 липня росіяни прицільно обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.

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