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Головна Культура Святкове містечко біля Святої Софії працює останній день

Святкове містечко біля Святої Софії працює останній день

16 січня, 2022 неділя
13:16
Культура

Сьогодні, 16 січня 2022 року, святкова локація на Софійській площі, де розташована головна ялинка країни, завершує роботу

До кінця дня кияни та гості міста можуть помилуватися ялинкою, відвідати святковий ярмарок, ковзанку, карусель та фудкорти. Але вже завтратижня, 17 січня, розпочнеться демонтаж локації, передає із посиланнам на КМДА телеканал Еспресо.TV.

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі - Дивоніч, коли народився Ісус Христос. До ярмаркового містечка ведуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташована ковзанка у вигляді тунелю для прихильників спортивних розваг. Також на площі розміщена тепла арт-зона для відпочинку. На площі відвідувачів зустрічають святкові комети, які символізують різдвяні зірки.

На Володимирському проїзді на відвідувачів свята чекає різдвяний ярмарок, що святково прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту.

Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Головна ялинка висотою 31 метр сяє 10-кілометровою гірляндою. Прикрашають її 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольорів.

Новорічні локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів працюватимуть до 23 січня.













Світлини - Київська міська державна адміністрація
 

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