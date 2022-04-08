Святослав Вакарчук спільно з Авіацією Галичини розпочали аукціон на підтримку Повітряних Сил ЗСУ
Розігруватимуть підписане Святославом Вакарчуком худі Ukrainian Falcons, у якому він об'їздив майже всю Україну
Про це повідомляє український бренд одягу "Авіація Галичини".
"Харків, Одеса, Охтирка, Миколаїв, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Житомирщина, Буча - ці крепкі міста він бачив, нашим людям там допомагав. То ж зрозуміло, що таке худі мати, то наче реліквію тримати - воно ще й підписане самим Святославом", - йдеться в дописі українського бренду.
Початкова ціна худі складає 10 000 гривень, а кожен наступний крок аукціону - 2 000 гривень.
Аукціон триватиме до 18:00 14 квітня. Кошти будуть спрямовані на підтримку Повітряних Сил України.
- Нагадаємо, правовласники продали права на стрічку "Черкаси", а гроші спрямують на підтримку армії. Також у Держкіно закликали міжнародні медіа купувати українську кінопродукцію і таким чином підтримувати Збройні Сили України.
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