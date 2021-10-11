Таїланд послабив обмеження для вакцинованих туристів з окремих країн
Влада Таїланду вирішила послабити вимоги для вакцинованих туристів, що в'їжджають в країну
Про це заявив тайський прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, повідомляє Reuters.
З 1 листопада для громадян деяких країн, які зробили щеплення від COVID-19, скасують обов'язковий карантин. До списку увійшли Велика Британія, Сінгапур, Німеччина, Китай і США. Зараз в країні визнаються лише вакцини CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.
Він нагадав про руйнівний удар, який епідемія завдала по економіці Таїланду. За словами прем'єра, якщо в Таїланді зафіксують "Дельта"-штам коронавірусу, уряд буде готовий повернути обмеження.
Минулого року доходи Таїланду від туризму впали на $50 млрд. Цьогоріч місцева влада очікує лише 100 тис. іноземних мандрівників.
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