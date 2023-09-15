Кажуть, у державній зраді підозрюють! Хто б міг таке подумати про голову комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ангола! А особливо про співголову групи з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною (з Угорщиною! Пізнаю руку майстра)!

От тільки Шуфрич депутат. А тому, згідно з Кодексом, у розслідуванні обов'язково бере участь ДБР.

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А слідчі ДБР з 23 травня 2019 р. "розслідують" кримінальне провадження 62019000000000721, розпочате за заявою Шуфрича, а ще Медведчука. Слідчі ДБР разом з Шуфричем і Медведчуком навіть зараз намагаються оголосити державною зрадою і зловживанням владою наказ Президента України Петра Порошенка про контрнаступ!

То, може, пора перевірити, чи не входять слідчі ДБР і прокурори, що тими слідчими процесуально керують, в одну організовану групу з Шуфричем, Сівковичем, Медведчуком, Портновим та іншими?

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Про автора: Ігор Головань, адвокат