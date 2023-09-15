Такий підозрілий Шуфрич
Пишуть, що хтось у СБУ здогадався, що з народним депутатом України Нестором Шуфричем щось не так
Кажуть, у державній зраді підозрюють! Хто б міг таке подумати про голову комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ангола! А особливо про співголову групи з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною (з Угорщиною! Пізнаю руку майстра)!
От тільки Шуфрич депутат. А тому, згідно з Кодексом, у розслідуванні обов'язково бере участь ДБР.
Читайте також: Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
А слідчі ДБР з 23 травня 2019 р. "розслідують" кримінальне провадження 62019000000000721, розпочате за заявою Шуфрича, а ще Медведчука. Слідчі ДБР разом з Шуфричем і Медведчуком навіть зараз намагаються оголосити державною зрадою і зловживанням владою наказ Президента України Петра Порошенка про контрнаступ!
То, може, пора перевірити, чи не входять слідчі ДБР і прокурори, що тими слідчими процесуально керують, в одну організовану групу з Шуфричем, Сівковичем, Медведчуком, Портновим та іншими?
Про автора: Ігор Головань, адвокат
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.3Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе