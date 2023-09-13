Банкова вперше опинилась в тому капкані, який мав стати пасткою для політичних конкурентів. А Зеленський отримав гіркий плід розуміння, що анонімні телеграми та єдиний телемарафон не можуть вихолостити критичне мислення, як це трапилось у Росії та Білорусі.

Як би не намагався керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія змістити акцент зі спільного соціологічного дослідження Фонду "Демініціативи" — це не спрацює. Бо коли підряди міноборони отримують родичі депутатів провладної сили, а за найбільш одіозними схемами видніються вуха то Шурми, то Татарова, то бізнес-партнерів Єрмака — це не про "побутову корупцію".

"Побутова корупція" — це хороша коробка цукерок класному керівнику за лояльність до дитини. "Елітна корупція" — це коли заступник керівника Офісу Президента сприяє фірмі свого брата отримати 320 мільйонів доларів за постачання електроенергії на окуповану територію.

Насправді все просто — Банкова була вражена надвисокою цифрою єдності українських громадян. Відповідальним за корупцію Зеленського вважають мешканці Заходу, Центру, понівеченої постійними обстрілами Півночі й прифронтових та частково окупованих Півдня та Сходу.

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Кожен політик та міністр, який написав про "замовність" та "маніпулятивність" соціального дослідження "Демініціатив" та КМІС — стріляє у власні ноги. Чому?

Бо зазвичай, це база, на основі якої збирають списки, пишуть програми й роблять виборчі кампанії. Це дослідження, яке варто читати кожному політику, журналісту, якщо це таки журналіст, а не чорний заказушник, який за зайві 100 доларів приплете тебе до отруєння Ющенка чи вбивства Кеннеді.

І ні, це дослідження і надвисокі його цифри — не ненависть до Зеленського, не мрія скинути його тут і зараз. Не бажання Майданів у Києві знову. Скоріше ознака дорослішання і прозріння, що король на велосипеді виявився голим.

Варто переглянути старі передвиборчі реклами ще кандидата Зеленського і там є обіцянки покінчити з "епохою жадібності" та "відірвати цих свиней від корита". У ролику до другого туру Володимир Олександрович обіцяв справлятися з труднощами, жертвувати власним часом, комфортом і дружніми зв'язками. Люди надали йому гігантський кредит довіри, тому зараз просто хочуть повернути його сповна.

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Коли спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр цифрової трансформації намагаються знайти підступи політичних опонентів та "чорний піар" — вони топлять хіба свої політичні перспективи в оновленій партії Зеленського.

78% респондентів, які вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях — надзвичайно тривожний сигнал.

Це унікальна цифра. Бо народ України покладає відповідальність на президента і його команду. А ще увага — нарешті вивчив дуже добре, що керівника ВЦА призначає теж президент. І це не має жодного стосунку (!) до мерів та міських рад, які люди обрали у 2020. І які самі зазнають постійних утисків та пресингу з боку ОП.

Ця цифра — серйозна тріщина. Пропрацювати її зараз, коли "зелена влада" вкусила смак великих грошей і вперто не хоче показувати декларації — практично неможливо. Хоча, можливо, але тоді Зеленському доведеться прощатися з тими ж Шурмою, Татаровим та Єрмаком.

Коли Олександр Корнієнко — один із найбільш впізнаваних "слуг народу" розповідає про міфічного когось, хто хоче хайпонути на майбутніх виборах і замовив таке дослідження — хочеться тицьнути його в факти.

Відкриваємо опитування "Демініціатив" — спонсор грант уряду Нідерландів. Чому це важливо? Уже 200 років Нідерланди основний, тісний та базовий партнер США в Європі. Нідерланди — передова економіка світу, яка дуже допомагає Україні зброєю.

"Панцергаубіце 2000", "Леопарди" і Т-72 — машини від цієї держави зробили прорив для ЗСУ на фронті. А ще варто нагадати, що Нідерланди були першою державою, яка надала Україні системи Patriot. І ще замовила на майбутнє за власні кошти. Чому Нідерланди замовили таку соціологію? Їх громадяни переймаються, настільки ефективно витрачаються їх кошти на російсько-українську війну. Тим паче недавно Нідерланди оголосили, що будуть тією країною, яка передає нам F-16. А це дуже дорогі іграшки й уряд має надати звіт своїм платникам податків, куди вони йдуть. Чи є сенс вкладати у державу, яка сама досі не визначилась у пріоритетах — воля чи маєтки в Монако для обраних?

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А найголовніше — це не перше таке дослідження ставлення до корупції, яке замовляють наші західні партнери.

Днями Зеленський сходив на інтерв’ю до CNN і там його спитали про 89% українців, які вважають корупцію — проблемою номер два після війни. Мовляв, американських платників податків дуже сильно бентежить ця цифра і вони думають, чи варто так сильно допомагати українцям. Так от там, на американську аудиторію президент заявив, що корупція в Україні процвітає, але не стосується крадіжки грошей західних країн, тобто Уряд ЗЕ краде у своїх громадян, тому США та ЕС немає чого переживати.

Тож так випадково Зеленський спростував заяви власних партійців про "побутову корупцію". І визнав ерозію, яка заважає нам швидше виграти війні без оглушливих додаткових втрат.

Тому в сухому залишку маємо кілька хороших висновків.

Концепція "хороший цар, бояри підкачали", на якій намагається вирулювати президент уже чотири роки — дала збій.

Єдиний телемарафон не зміг створити теплу ванну для народу. І правда все одно просочується через незалежні ЗМІ та ютуб-канали.

І головне — президенту треба уже тут і зараз прощатися зі свинями біля корита. Інакше другий термін стане його вироком. В прямому сенсі.

І наостанок хочеться згадати старий скетч ще коміка Зеленського, де він жартував, як взяв покататися велосипед "Україна", але так розважився, що залишився лише бардачок. Тож хочеться сказати одне — не вмієш їздити на цьому транспорті, злізай і віддай комусь іншому.

Українців же можу привітати. З нашими інстинктами самозбереження і критичним мисленням все в порядку. І жоден телемарафон з пулом позитивних блогерів і не зміг зробити нас сліпими. Ми просто зрозуміли нарешті, що Зеленський — давно політик, а не телезірка. І питати з нього треба, як зі стандартного політика.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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