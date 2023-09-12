Прочитав новину, що заступниця міністра, тепер вже Рустема Умєрова, виходить, повідомила про домовленість зі Швецією щодо спільного виробництва 1000 одиниць БМП CV-90.

Чесно, я надіявся, що Рустем Умєров відправить заступницю з всіх питань Резнікова Ганну Маляр, після відставки Резнікова, слідом за ним.

На мою думку, не може Маляр бути на своїй посаді при новому міністру Умєрову, який повинен своєю роботою фактично "відбілити" негативний імідж Міністерства оборони.

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І до негативного іміджу мініоборони приклала свою руку і Ганна Маляр, точніше не руку, а язика, який говорив все підряд і про все і дуже часто це було неправдою. На неправдиві заяви Ганни Маляр навіть змушені були реагувати та висловлюватись наші захисники, які безпосередньо перебувають на нулі.

Людина, яка виступає від імені міноборони України повинна користуватись беззастережним авторитетом серед військових і викликати довіру громадян.

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Скажу коротко, якщо Рустем Умєров не звільнить Ганну Маляр, інших заступників, а також командувачку Медичних Сил ЗСУ генерал-майорку Остащенко Тетяну, то він не має карт-бланш від президента.

І тоді нема сенсу чекати якихось позитивних змін у роботі міністерства оборони, адже саме вони і є причиною недовіри, корупційних скандалів і критики роботи міністерства оборони.

Хоча, можливо нового міністра оборони й влаштовує Ганна Маляр і те, як вона комунікує з суспільством, але тоді змін у комунікації Міноборони, про які говорив президент Володимир Зеленський, коли прийняв рішення звільнити Резнікова, точно не буде і Маляр стане копією "глашатая" рашистського міноборони Конашенкова.

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Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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