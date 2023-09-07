А всього Україна тратить на війну $100 млн на день.

Як він рахував?

Я маю розуміти цей підтекст, як от:

- ми тут корячились, добували іноземні гроші, а волонтери лише 3% добули.

Ну, припустимо, гроші нам давали союзники.

Нам — це українському народу, а не ОПі, Зеленському чи Резнікову.

І я певен, що якби президентом був не Зеленський — нам би давали більше.

Бо США та Україна дружать.

А Байден і Зеленський — ніт.

Бо Британія за нас горою. А за Зеленського (вкупі з Коломойським) — рівним полем.Так щоб я б не переоцінював роль Резнікова та інших.

Результативність та ефективність — різні поняття. Звичайно, якийсь результат є. Але за низької ефективності дій зеленої влади — результат посередній.

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Якби не альокали союзникам “Альо, чьо ми не в НАТО?” - може в НАТО уже б і були.

А як тут брати нас в НАТО, якщо пів Офісу президента замішані у вагнергейті?

Вобщем, Резніков, щоб плюнути під ноги волонтерам, заявив про їх мінімальний вклад.

Іноді гратися термінами та цифрами — це маніпулятивна технологія.

Часто пояснюю на прикладі студентам:

- от, приміром, чоловік і дружина випили по пів літра алкоголю. І чоловік вже варнякає, а дружина ні в одном глазу. Молодець дружина? Кріпка? Стійка? Пишаємось?

І коли студенти несміло кивають (чують, що каверза є), я пояснюю, що випили алкоголю порівну.

Але мужик пів літра горілки, а вона пів літра пива.

Отак і Резніков: змішав до купи Хаймерси й те, що ми скинулися на дрони та б/ушні автомобілі.

Щоб принизити.

А тут же ще важливий метод. Як рахувати? Як можна вирахувати, скільки й хто здав на конкретного бійця, якого вдягають усім селом чи всією групою? Воно в статистику Резнікова попало?

Минулої зими ми скидалися на теплий одяг бійцям. Бо МО намутило з куртками.

А Резніков врахував у статистику 100 літрів меду, яку ми відправили бійцям на фронт просто з пасіки Daniel Lazarets? і те, що відправляють мільйони сухпайків десятки тисяч жінок по країні?

А в що він оцінив маскувальні сітки? Скільки коштує ця праця волонтерів? А в’язані носки?

Вони у його статистиці дорожчі за турецькі?

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От чесно. Я вважав Резнікова і Данілова найкращими в команді Зеленського.

Ну, Резніков почав випадати ще після яєць. А потім після того, як почав тут усіх викликати на парі.

А зараз пробив дно, плюнувши в душу мільйонам.

Не сотвори собі кумира.

Це я зараз про тих, із-за чийого вибору у 19-му ми висьорбуємо зараз війну.

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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