Резніков таки розсварився зі суспільством
Якось наче ж доросла і розумна людина. А тут із-за абідок на викривачів корупції — взяв і сказав (з підтекстом), що допомога армії волонтерам — складає лише 3%
А всього Україна тратить на війну $100 млн на день.
Як він рахував?
Я маю розуміти цей підтекст, як от:
- ми тут корячились, добували іноземні гроші, а волонтери лише 3% добули.
Ну, припустимо, гроші нам давали союзники.
Нам — це українському народу, а не ОПі, Зеленському чи Резнікову.
І я певен, що якби президентом був не Зеленський — нам би давали більше.
Бо США та Україна дружать.
А Байден і Зеленський — ніт.
Бо Британія за нас горою. А за Зеленського (вкупі з Коломойським) — рівним полем.Так щоб я б не переоцінював роль Резнікова та інших.
Результативність та ефективність — різні поняття. Звичайно, якийсь результат є. Але за низької ефективності дій зеленої влади — результат посередній.
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Якби не альокали союзникам “Альо, чьо ми не в НАТО?” - може в НАТО уже б і були.
А як тут брати нас в НАТО, якщо пів Офісу президента замішані у вагнергейті?
Вобщем, Резніков, щоб плюнути під ноги волонтерам, заявив про їх мінімальний вклад.
Іноді гратися термінами та цифрами — це маніпулятивна технологія.
Часто пояснюю на прикладі студентам:
- от, приміром, чоловік і дружина випили по пів літра алкоголю. І чоловік вже варнякає, а дружина ні в одном глазу. Молодець дружина? Кріпка? Стійка? Пишаємось?
І коли студенти несміло кивають (чують, що каверза є), я пояснюю, що випили алкоголю порівну.
Але мужик пів літра горілки, а вона пів літра пива.
Отак і Резніков: змішав до купи Хаймерси й те, що ми скинулися на дрони та б/ушні автомобілі.
Щоб принизити.
А тут же ще важливий метод. Як рахувати? Як можна вирахувати, скільки й хто здав на конкретного бійця, якого вдягають усім селом чи всією групою? Воно в статистику Резнікова попало?
Минулої зими ми скидалися на теплий одяг бійцям. Бо МО намутило з куртками.
А Резніков врахував у статистику 100 літрів меду, яку ми відправили бійцям на фронт просто з пасіки Daniel Lazarets? і те, що відправляють мільйони сухпайків десятки тисяч жінок по країні?
А в що він оцінив маскувальні сітки? Скільки коштує ця праця волонтерів? А в’язані носки?
Вони у його статистиці дорожчі за турецькі?
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От чесно. Я вважав Резнікова і Данілова найкращими в команді Зеленського.
Ну, Резніков почав випадати ще після яєць. А потім після того, як почав тут усіх викликати на парі.
А зараз пробив дно, плюнувши в душу мільйонам.
Не сотвори собі кумира.
Це я зараз про тих, із-за чийого вибору у 19-му ми висьорбуємо зараз війну.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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