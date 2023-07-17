Є таке поняття, як інституція.

Є інституція — президент США.

Там не президент одноосібно дуркує і вирішує, як східний султан міжнародну політику.

Там мацається громадська думка соціологами.

Потім мозкові аналітичні центри дають рекомендації.

Потім вивчається думка провідних ЛОМів (лідерів громадської думки).

Збирається стосовно питання /чи якоїсь політики — позитив/негатив від своїх (у випадку Байдена — демократів) конгресменів/сенаторів.

А потім і від політичних опонентів (у такій ситуації республіканців).

За виробленням політики такої інституції, як президент США — стоять тисячі людей.

Навіть Пу прислухається до своїх же ушльопків і до бажань глибинного народу.

Бо це ж їм хочеться "дєди ваєвалі, нада павтаріть". От бідолага і павтаряє, як може.

Але в ОПі єрмаки/подоляки за КВНами забули вивчити про політику, ментальність і здоровий глузд.

Бо є інституція, а є особистість.

І Байден як президент обов’язково буде надавати всебічну підтримку Україні.

Бо така вже політика вироблена.

Але Байден як людина може (і має право) надути губи ще з пресухи раннього Зе!, який підсміювався, коли Деркач з Костіком Куликом (такий артемончик Коломойського) — топили Байдена перед виборами, очорнюючи Байдена-молодшого.

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А потім було ще:

- Альо, гараж! Байден, чьо ми не в НАТО.

Навіть елементарне. На зустріч з Байденом міністр МЗС Кулеба — прийшов у капцях без носків.

А шо? Стиль такий — подумають Зе!виборці.

Твою дівізію! - у кращому випадку подумають кар’єрні дипломати.

Які робили кар’єру (як і Байден) ще при Брєжнєвих/Горбачових. Коли цих хлопчаків ще мами в колясках вигулювали.

Якщо ви бикуєте проти професора, вам важко здати щось на юрфаці Криворізького вишу. Навіть якщо і ваш папочка професор сусіднього факультету.

Але у наших — таке відношення до інших.

Метод бикування.

Але таку поведінку пропустить інституція (як умовна печатка у сейфі).

Але образиться людина.

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Так і з Беном Воллесом.

Наїзд — образа.

Тут вам хлопці не Амазон. Тут хоча б подякувати елементарно треба.

Але замість цього позитивні блогери ОПи роздмухують хайп:

- Ми тут за вас усіх воюємо, а ви, а ви, а ви...

Наче це і справді вони воюють: єрмаки/подоляки/лєщенки.

Не треба просто плутати Офіс президента з українським народом і Державою Україна.

А вони плутають.

Вчіться мити шию, хлопці, якщо хочете в клуб джентльменів.

І не витирайте соплі рукавом. І вдягайте носки.

Тоді й літаки швидше отримаємо.

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Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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