Не треба бикувати...
Ну, і я скажу про наїзд ОПи на міністра оборони Британії Бена Воллеса
Є таке поняття, як інституція.
Є інституція — президент США.
Там не президент одноосібно дуркує і вирішує, як східний султан міжнародну політику.
Там мацається громадська думка соціологами.
Потім мозкові аналітичні центри дають рекомендації.
Потім вивчається думка провідних ЛОМів (лідерів громадської думки).
Збирається стосовно питання /чи якоїсь політики — позитив/негатив від своїх (у випадку Байдена — демократів) конгресменів/сенаторів.
А потім і від політичних опонентів (у такій ситуації республіканців).
За виробленням політики такої інституції, як президент США — стоять тисячі людей.
Навіть Пу прислухається до своїх же ушльопків і до бажань глибинного народу.
Бо це ж їм хочеться "дєди ваєвалі, нада павтаріть". От бідолага і павтаряє, як може.
Але в ОПі єрмаки/подоляки за КВНами забули вивчити про політику, ментальність і здоровий глузд.
Бо є інституція, а є особистість.
І Байден як президент обов’язково буде надавати всебічну підтримку Україні.
Бо така вже політика вироблена.
Але Байден як людина може (і має право) надути губи ще з пресухи раннього Зе!, який підсміювався, коли Деркач з Костіком Куликом (такий артемончик Коломойського) — топили Байдена перед виборами, очорнюючи Байдена-молодшого.
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А потім було ще:
- Альо, гараж! Байден, чьо ми не в НАТО.
Навіть елементарне. На зустріч з Байденом міністр МЗС Кулеба — прийшов у капцях без носків.
А шо? Стиль такий — подумають Зе!виборці.
Твою дівізію! - у кращому випадку подумають кар’єрні дипломати.
Які робили кар’єру (як і Байден) ще при Брєжнєвих/Горбачових. Коли цих хлопчаків ще мами в колясках вигулювали.
Якщо ви бикуєте проти професора, вам важко здати щось на юрфаці Криворізького вишу. Навіть якщо і ваш папочка професор сусіднього факультету.
Але у наших — таке відношення до інших.
Метод бикування.
Але таку поведінку пропустить інституція (як умовна печатка у сейфі).
Але образиться людина.
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Так і з Беном Воллесом.
Наїзд — образа.
Тут вам хлопці не Амазон. Тут хоча б подякувати елементарно треба.
Але замість цього позитивні блогери ОПи роздмухують хайп:
- Ми тут за вас усіх воюємо, а ви, а ви, а ви...
Наче це і справді вони воюють: єрмаки/подоляки/лєщенки.
Не треба просто плутати Офіс президента з українським народом і Державою Україна.
А вони плутають.
Вчіться мити шию, хлопці, якщо хочете в клуб джентльменів.
І не витирайте соплі рукавом. І вдягайте носки.
Тоді й літаки швидше отримаємо.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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