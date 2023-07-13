"Ще одна така перемога і мені ні з ким буде повернутися додому" - зізнався за легендою епірський цар Пірр після битви з римлянами. Вітчизняні експерти та журналісти останніми днями тільки й говорять про "провал" України в Вільнюсі. Але кількість дипломатичних трофеїв, з якою повертається до Києва українська делегація, змушує поцікавитися, якою в такому разі мала бути перемога? Чи хоча б нічия?

Вступ до НАТО? До завершення війни? В це не вірили найвідчайдушніші оптимісти й найзапекліші євроатлантисти. Бо це рівнозначне – принаймні в нинішніх умовах – оголошенню союзниками війни Росії. У столицях держав Альянсу цього точно не хочуть. І ніколи не хотіли. Сполучені Штати нагадаю, навіть Гітлеру війни не оголосили – він зробив це сам.

Ми сподівалися на запрошення до складу Альянсу? Навіть Володимир Зеленський назвав це ідеальним варіантом, а ідеальних варіантів, як відомо, в реальному житті не буває.

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До того ж варто уточнити, що саме розуміли (і розуміють) під запрошенням. Якщо запрошують до НАТО вже сьогодні, то чим це відрізняється від вступу? Запрошують зараз, а прийматимуть вже після війни? Навіщо тоді це робити зараз, якщо все одно вирішальним буде рішення про приєднання, яке мають ухвалити в майбутньому? Домовитися, що рішення буде лише одне, теперішнє, а вступ відбудеться автоматично? Коли саме? В момент завершення війни? А хто визначатиме той момент?

Володимир Зеленський, а разом з ним і багато експертів кажуть, що Україні потрібна визначеність? Для чого? Щоб союзники не передумали? Так вони в будь-який момент можуть передумати. Затягнути процес – як це було зі Швецією. Або просто його зупинити – технологічно це абсолютно ідентична процедура.

І якщо вже відверто – то чи справді Київ зацікавлений у формальній, або ж навіть документальній прив’язці вступу до НАТО до моменту завершення війни? Чи не спонукатиме такий варіант Росію продовжувати її якомога довше, про що в Кремлі кажуть відкрито? То чи не є гнучкіший механізм, запропонований Альянсом, насправді кориснішим для України?

Вирішать члени Альянсу, що настав зручний момент (а він за певних обставин може настати й до формального припинення бойових дій) одразу надішлють запрошення. І ніхто не завадить, за бажання, оголосити, що саме в цей момент – "так збіглося" - склалися нарешті умови для членства. Зрештою, і самі ці умови визначають члени Альянсу та Україна за домовленістю між собою.

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Те саме й з так званим "модернізованим щорічним планом", який може бути складений так, що "виявиться виконаним" саме в зручний для обох сторін час. Краще без плану взагалі? Можливо. Але "щорічний план" все одно краще за ПДЧ. Хоча б тим, що він має цілком визначений термін дії – не більше як рік. Ви ж хотіли визначеності, чи не так? А виконаний може і менше, ніж за рік. Було б бажання.

Українці, звісно, можуть ображатися на те, що вони й надалі мають виконувати якісь умови. "Ми готові краще, аніж інші держави, які вже є членами Альянсу". З військової точки зору – радше так. З політичної – є питання. І з боку самих українців їх навіть більше, ані ж з боку деяких союзників.

Урсула фон дер Ляйєн напередодні взагалі заявила, що вражена швидкістю, з якою проводяться в нашій країні реформи – чим, безумовно, ще більше вразила деяких наших громадян, які не бачать значних результатів.

З іншого боку, умови – це ж не лише для Києва. З Джейка Саллівана зрештою навіть вичавили зізнання – до вступу України в НАТО не готові насамперед члени самого Альянсу. І це правда. То чи варто поспішати з висновками, що "пропало усе"? Якщо вони зараз не готові – то завтра принаймні можуть змінити свою думку. А з вимогами "все й зараз" та трохи швидше, "поки не почалося", можна зрештою перетиснути – бо само собою виникає питання, чому союзникам не дають оговтатися, чи не ховаються за усім цим якійсь "підводні камені"?

Зрозуміло, що Києву некомфортно, коли рішення залежить не тільки від нього. Це й називають в нас "непевністю" чи "невизначеністю". Але насправді члени НАТО визначилися, і підозрювати їх в тому, що вони "просто водять за ніс" Україну безглуздо – якщо нас вирішили б обманути, це можна було б зробити на будь-якому етапі, навіть після запрошення й ухвалення рішення про вступ – як це буває, можуть розказати у тому ж Стокгольмі.

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До того ж Київ отримує ще один додатковий – і поки унікальний інструмент. Гарантії від "Великої Сімки". Шукачі "зради" вже встигли оголосити декларацію, текст якої потрапив до медіа, "порожньою обгорткою". Але все – з точністю до навпаки.

Реальні угоди будуть двосторонніми – відтак гарантії не можуть бути вужчими за рамки декларації, але при цьому виконавці не можуть сховатися за "вето" інших учасників угоди. І що не менш важливо – вони не замінюють інтеграцію до структур НАТО, а супроводжують її.

Зрештою, і деякі союзники тепер мають привід ображатися. Бо впевнені, що зробили, все що було в їхніх силах. Навіть більше. Натомість наразилися на дошкульну критику з боку України.

Фото: reuters

У Вільнюсі навіть один з найпослідовніших друзів України, британський міністр оборони Бен Воллес порадив Києву висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити нові вимоги

Маю підозру, що за кілька днів ми почуємо, що насправді всі здобутки Вільнюса – це результат тиску з боку Києва і застосованим ним "нестандартних методів дипломатії". Однак не варто все пояснювати лише "кавалерійським наскоком". Краще зрозуміти, що європейці та американці були не менш щирими в пошуках засобів найкращого захисту України. Звісно, не на шкоду своїм власним інтересам. Однак інакше й бути не могло. Перефразовуючи американського дипломата, українські колеги на їхньому місці "діяли б так само".

Якщо це провал, то варто, щоб таких "провалів" було якомога більше. І траплялися вони частіше. Бо насправді кожен такий крок наближає України до НАТО. Та до завершення війни – на наших умовах, зрозуміло. Чим швидше це відбудеться – тим краще. І для України, і для цілого світу.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Олексій Мустафін, український журналіст, телевізійний менеджер, політик, автор книжок науково-популярного спрямування

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