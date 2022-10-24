Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Я командував зенітно-ракетним полком і київською зенітно-ракетною бригадою. На озброєнні там були ракети з ядерними боєголовками, я розумію їх потужність та можливостями. Як мінімум, тактична ядерна зброя була б нашим захистом на майбутнє, але наше військово-політичне керівництво не впоралось з цією ситуацією і наслідки цього ми маємо зараз", - розповів він.

На думку Романенка, ставити на озброєння ядерну зброю зараз і певний час після війни недоцільно.

"Ми чітко повинні уявляти, що можливості України відносно відновлення ядерної зброї є. Питання в часі, економічному розвитку та головне, у політичній волі", - підсумував генерал-лейтенант.