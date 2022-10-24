Тактична ядерна зброя була б захистом для України, можливості для відновлення існують, - ексзаступник начальника Генштабу Романенко
Україна може мати тактичну ядерну зброю, але її доцільно на озброєння ставити після війни - для цього потрібні економічний розвиток та політична воля
Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.
"Я командував зенітно-ракетним полком і київською зенітно-ракетною бригадою. На озброєнні там були ракети з ядерними боєголовками, я розумію їх потужність та можливостями. Як мінімум, тактична ядерна зброя була б нашим захистом на майбутнє, але наше військово-політичне керівництво не впоралось з цією ситуацією і наслідки цього ми маємо зараз", - розповів він.
На думку Романенка, ставити на озброєння ядерну зброю зараз і певний час після війни недоцільно.
"Ми чітко повинні уявляти, що можливості України відносно відновлення ядерної зброї є. Питання в часі, економічному розвитку та головне, у політичній волі", - підсумував генерал-лейтенант.
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