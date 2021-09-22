"Талібан" попросив право на виступ під час Генасамблеї ООН

Про це повідомляє АР.

"Антоніу Гутерреш отримав листа від призначеного талібами Аміра Хана Муттакі "з проханням взяти участь" у дебатах на високому рівні", - заявив представник генсека Стефан Дюжаррік.

Він уточнив, що листа було відправлено 20 вересня, а Муттакі представився "міністр закордонних справ" Афганістану.

У листі Муттакі заявив, що скинутого президента Афганістану Ашрафа Гані, країни "більше не визнають".

У зв'язку з цим, йшлося в листі, постпред Афганістану Гулам Ісакзай "більше не представляє" країну. Таліби призначили свого представника при ООН Сухайля Шахіна.

Дюжаррік повідомив, що Гутерреш отримав листа від Ісакзая від 15 вересня, що містить список делегації Афганістану.

У цьому листі Ісакзай був зазначений як постійний представник Афганістану.

"Ці два повідомлення секретаріат після консультацій з канцелярією голови Генеральної Асамблеї направив членам комітету з перевірки повноважень 76-ї сесії Генеральної Асамблеї", - сказав він.