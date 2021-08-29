"Талібан" розстріляв популярного в Афганістані співака

Про це повідомляє Еспресо.TV.



за даними індійського інформаційного каналу Times Now, що посилається на сина музиканта, 28 серпня бойовики "Талібан" прийшли додому до співака в афганській провінції Баглан. Андарабі вивели з дому і розстріляли. Співак помер на місці.



Смерть музиканта підтвердив колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андараб.



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"Таліби продовжують жорстокість", - зазначив він.



У своїх піснях Андараб неодноразово засуджував угруповання "Талібан" і підтримував тих, хто з ним бореться.



Нагадаємо, "Талібан" обіцяв не страчувати своїх противників, однак є вже чимало фактів на користь зворотнього.

Крім того в країні впроваджується жорстка версія законів шаріату.