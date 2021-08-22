"Талібан" житиме з макових полів Афганістану, - Мохаммад Фараджаллах

З такою заявою експерт з питань міжнародної політики, керівник організації "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах виступив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.



Насамперед слід враховувати ту важливу обставину, сказав гість програми, що людське життє не становить для "талібів" жодної цінності.



"Вони (таліби - ред.) вбивають людей, не вважаючи їх за людей. Це точно не з ідеології ХХІ століття", - зазначив політолог.



До того ж, "Талібан" не керуються світсьими нормами писаного права.



"Для них головний муфтій може видати спецзакон під назвою "фетва" про те, що в умовах війни з невірними можна буде вирощувати такий-то продукт щоби труїти невірних. Певна рыч, це не конституція, це закон, який духовний лідер буде змінювати як йому зручно. Тому, у те, що вони кажуть, я би в це (обіцянка не займатися нарковиробництвом і наркоторгівлею - ред.) не сприймав всерйоз", - пояснив експерт.



Крім того, за словами Фараджаллаха, те, як "Талібан" вже порушив низку попередніх домовленостей зі США, попередньо досягнутих в межах Катарської платформи, також свідчить не на користь іміджу талібів, як тих, хто схильний виконувати обіцяне.



Йдеться про їхні зобов'язання щодо "мирного переходу влади" та "створення парламенту, Меджлісу".



"Це все розсипалося. Це все випарувалося. Цього вже немає. Вони створюють Емірат", - сказав Мохаммад Фараджаллах.

