Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини "Талібан" житиме з макових полів Афганістану, - Мохаммад Фараджаллах

"Талібан" житиме з макових полів Афганістану, - Мохаммад Фараджаллах

22 серпня, 2021 неділя
22:57
Новини

Попри нинішні запевнення, в умовах міжнародної фінансової ізоляції встановлений наразі на території Афганістану військово-політичний режим талібів змушений буде спиратися на такий ресурс, як опіум

З такою заявою експерт з питань міжнародної політики, керівник організації "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах виступив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

Насамперед слід враховувати ту важливу обставину, сказав гість програми, що людське життє не становить для "талібів" жодної цінності.

"Вони (таліби - ред.) вбивають людей, не вважаючи їх за людей. Це точно не з ідеології ХХІ століття", - зазначив політолог.

До того ж, "Талібан" не керуються світсьими нормами писаного права.

"Для них головний муфтій може видати спецзакон під назвою "фетва" про те, що в умовах війни з невірними можна буде вирощувати такий-то продукт щоби труїти невірних. Певна рыч, це не конституція, це закон, який духовний лідер буде змінювати як йому зручно. Тому, у те, що вони кажуть, я би в це (обіцянка не займатися нарковиробництвом і наркоторгівлею - ред.) не сприймав всерйоз", - пояснив експерт.

Крім того, за словами Фараджаллаха, те, як "Талібан" вже порушив низку попередніх домовленостей зі США, попередньо досягнутих в межах Катарської платформи, також свідчить не на користь іміджу талібів, як тих, хто схильний виконувати обіцяне.

Йдеться про їхні зобов'язання щодо "мирного переходу влади" та "створення парламенту, Меджлісу".

"Це все розсипалося. Це все випарувалося. Цього вже немає. Вони створюють Емірат", - сказав Мохаммад Фараджаллах.
 



 
Читайте також:
Олексій Данілов
20 серпня, 2021 п'ятниця
Данілов про плани Нацради позбавити ліцензії канал "НАШ": варто трошки придивитись до гостей
20 серпня, 2021 п'ятниця
Сили опору відбили у талібів ще два райони провінції Баглан , - міністр оборони Афганістану
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
22 серпня
22:24
"За дурною головою і ногам біда", - Тягнибок про нагородження Меркель Орденом Свободи
22:06
"Питання не в бюджеті". Зеленський запевняє, що Офіс першої леді не вимагатиме додаткового держфінансування
21:58
В Умані виявили нелегалів з Ізраїлю
21:49
"Колос" - "Олександрія"
"Олександрія" перемогла "Колос" в УПЛ
21:31
"Україна зможе крокувати розбурханим морем сучасної цивілізації, лише тримаючи за руку самого Бога", - лідер греко-католиків Святослав
21:08
Касирку залізничного санаторію у Хмільнику судять за привласнення 5 млн грн, - ЗМІ
20:51
Зеленський обіцяє амністію "десяткам засуджених ветеранів"
20:30
Предстоятель УГКЦ Святослав пояснив, що слід усвідомлювати українцям на 30-ту річницю Незалежності
20:21
"Арсенал" - "Челсі"
"Арсенал" програв "Челсі" та опустився на останнє місце АПЛ
20:00
Вдома у жительки Запоріжжя їжаки ласують кавунами. Є відео
19:54
Лука Вальдшмідт
"Бенфіка" позбулась конкурента українця Яремчука
19:40
Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати вакцинованих
19:28
Жерсон Родрігес
Один з кращих гравців "Динамо" погодився перейти у чемпіонат Італії
19:00
Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"
18:57
"Маріуполь" - "Зоря"
"Зоря" у нереальному матчі переграла "Маріуполь" в УПЛ
18:30
"Менше буде споживання газу". Як Меркель намагалася заспокоїти Зеленського щодо "Північного потоку 2"
18:27
ООС
Від ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник
18:00
"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!" Режисер Террі Ґілліам осоромився на кінофестивалі
17:40
У Кам'янському підлітки осквернили кладовище домашніх тварин
17:14
В окупованій частині Луганщини збільшують вивчення мови та історії Росії
16:50
Австрія забезпечить Україну півмільйоном вакцин
16:29
Туреччину на "Кримській платформі" представлятиме очільник МЗС Чавушоглу
16:13
В дитсадку на Чернігівщині отруїлися діти
15:54
Віч-на-віч Зеленський та Меркель обговорили чотири великі теми
15:21
Білоруси скаржаться на проблеми з банківськими картками й банкоматами, - ЗМІ
15:00
Нардепи Льовочкіни теж потрапили під російські санкції
14:46
найдовший прапор
На кордоні Тернопільщини та Хмельниччини розгорнули найдовший прапор України
14:45
Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни
14:36
Спільний брифінг Зеленського й Меркель. НАЖИВО
14:20
ЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний
14:00
Ексклюзив
Зеленський повинен "послати" Меркель і домовитися з Байденом, - Піонтковський
13:30
У Харкові розводитимуть орангутангів
13:10
В МЗС не виключають, що Лукашенко може напасти на Україну
12:53
США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер
12:41
Тарас Козак
Підсанкційний соратник Медведчука ексльвів'янин Тарас Козак з Білорусі декларує нові видатки
12:34
Віддалені села Миколаївщини проти закриття постійних пошт
12:14
Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"
11:55
Пандемія COVID-19: за добу 1 003 випадків, померло 23. Житомирщина вийшла у лідери заражень
11:26
Оксана Баюл відмовилася від громадянства України
11:05
Інтерв’ю
Олена Старікова
"Найщасливіші емоції були на третьому заїзді. Розуміла: вже маю медаль", – Олена Старікова
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV