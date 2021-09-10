"Талібан" заборонив афганським жінками працювати в міністерствах
В Афганістані жінки не займають жодної посади в новому уряді, сформованому угруповуванням "Талібан"
Про це повідомляє НВ з посиланням на Tolo news.
Представник "Талібану" Сайед Зекрулла Хашимі заявив, що "жінки повинні народжувати дітей і давати їм освіту".
"Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві", - пояснив вінВін переконаний в тому, що робота в уряді "непосильна для жінок".
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