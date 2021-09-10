"Талібан" заборонив афганським жінками працювати в міністерствах

Про це повідомляє НВ з посиланням на Tolo news.



Представник "Талібану" Сайед Зекрулла Хашимі заявив, що "жінки повинні народжувати дітей і давати їм освіту".

"Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві", - пояснив він

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Він переконаний в тому, що робота в уряді "непосильна для жінок".