"Талібан" затвердив тимчасовий уряд Афганістану
Таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані
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2021, вiвторок
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