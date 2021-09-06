"Талібан" знову оголосив про взяття під контроль провінції Панджшер
Ісламський рух "Талібан" оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані - провінцію Панджшер, яку обороняють сили "Національного фронту опору" Ахмада Масуда
Заяву про захоплення провінції опублікував спікер "Талібану" Забіхула Муджахід."Провінція Панджшер повністю завойована і перейшла під контроль «Ісламського Емірату Афганістан». У Панджшері кілька повстанських банд знищені, а інші втекли. Ми повністю запевняємо гідних жителів Панджшеру в тому, що вони не будуть зазнавати дискримінації — вони всі наші брати, і ми будемо служити країні та спільній меті", - сказано в заяві.
Муджахід також оголосив, що війна у країні закінчилася.
У соціальних мережах зʼявилися відео та знімки, на яких таліби стоять біля воріт резиденції губернатору Панджшеру, у деяких районах вони підняли свій прапор.
"Фронт національного опору" називає заяви талібів брехливими і повідомляє, що бійці НФО займають "стратегічні позиції" по всій Панджшерській долині.
"Ми запевняємо народ Афганістану, що боротьба проти «Талібану» та їхніх союзників триватиме, допоки не переможуть справедливість і свобода", — заявили у ФНО.
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