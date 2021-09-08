Таліби анонсували заборону жінкам в Афганістані займатися спортом

Про це повідомляє The Guardian.

"Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати у крикет, тому що необов'язково жінкам грати у крикет. У грі в крикет вони можуть стикнутися з ситуацією, коли їхні обличчя та тіла не будуть прикриті. Іслам не дозволяє такі ситуації для жінок", - сказав Васік.



Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю лише за нагальної потреби, а спорт нею не є.