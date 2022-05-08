Таліби вдарили ракетами по Таджикистану, - ЗМІ
Афганські ЗМІ повідомили про ракетний обстріл Таджикистану, офіційні особи Таджикистану не підтвердили поки цю інформацію
Про це із посиланням на афганські медіа повідомила казахстанська служба "Радіо Свобода".
Агентство Aamaj News повідомило про влучення увечері 7 травня ракет по Таджикистану з боку талібів, які захопили Кабул в серпні 2021 року.
Згідно з повідомленнями агентства, ракети начебто були випущені з провінції Тахор района Ходжа Гар. Йдеться про 2-7 ракет. Однак авто марки "Toyota", з якої нібито здійснили обстріл, було знищена вогнем у відповідь.
Джерела, близькі до таджикських правоохоронців, повідомили таджикському виданню "Азаттик" - "Радіо Озоді", що жодних обстрілів з зазначеного напрямку не було.
Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але є експертні примпущення, що атаку також можна пов'язати з терористичними угрупуваннями "Джундулла" і ІДІЛ.
- Нагадаємо, в Афганістані противники Талібану розпочали воєнний наступ.
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