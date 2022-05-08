Про це із посиланням на афганські медіа повідомила казахстанська служба "Радіо Свобода".

Агентство Aamaj News повідомило про влучення увечері 7 травня ракет по Таджикистану з боку талібів, які захопили Кабул в серпні 2021 року.

Згідно з повідомленнями агентства, ракети начебто були випущені з провінції Тахор района Ходжа Гар. Йдеться про 2-7 ракет. Однак авто марки "Toyota", з якої нібито здійснили обстріл, було знищена вогнем у відповідь.

Джерела, близькі до таджикських правоохоронців, повідомили таджикському виданню "Азаттик" - "Радіо Озоді", що жодних обстрілів з зазначеного напрямку не було.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, але є експертні примпущення, що атаку також можна пов'язати з терористичними угрупуваннями "Джундулла" і ІДІЛ.

Нагадаємо, в Афганістані противники Талібану розпочали воєнний наступ.

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