Талісманом Олімпіади-2026 в Італії обрали горностаїв у шоломах
Два горностаї у шоломах перемогли у народному голосуванні за вибір талісманів Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо
Про це повідомляє Insidethegames.
Оргкомітет Ігор ще має офіційно оголосити своє рішення щодо талісманів.
Горностаї, один із білим, інший із коричневим хутром, набрали 53% голосів, випередивши пару квітів — едельвейс та пролісок, які, за задумом авторів, поверталися до міста з прогулянки в горах.
Голосування було запущено під час музичного фестивалю у Сан-Ремо. Загалом на конкурс талісманів було подано близько 1,6 тис. заявок.
Олімпійські ігри в Італії відбудуться з 6 по 22 лютого, Паралімпійські – з 6 по 15 березня 2026 року.
Горностай – це хижа ссавець, який зустрічається в тому числі в Альпах. У Європі хутро горностая вважалося символом королівської влади та високого статусу, а також використовувалося в церемоніальному одязі членів палати лордів у Великій Британії.
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