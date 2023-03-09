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Талісманом Олімпіади-2026 в Італії обрали горностаїв у шоломах

9 березня, 2023 четвер
02:28
Спорт Талісмани Олімпіади-2026

Два горностаї у шоломах перемогли у народному голосуванні за вибір талісманів Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо

Про це повідомляє Insidethegames.

Оргкомітет Ігор ще має офіційно оголосити своє рішення щодо талісманів.

Горностаї, один із білим, інший із коричневим хутром, набрали 53% голосів, випередивши пару квітів — едельвейс та пролісок, які, за задумом авторів, поверталися до міста з прогулянки в горах.

Голосування було запущено під час музичного фестивалю у Сан-Ремо. Загалом на конкурс талісманів було подано близько 1,6 тис. заявок.

Олімпійські ігри в Італії відбудуться з 6 по 22 лютого, Паралімпійські – з 6 по 15 березня 2026 року.

Горностай – це хижа ссавець, який зустрічається в тому числі в Альпах. У Європі хутро горностая вважалося символом королівської влади та високого статусу, а також використовувалося в церемоніальному одязі членів палати лордів у Великій Британії.

Італія
Олімпіада
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