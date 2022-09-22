Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина розповідає окупанту про російського військового, який начебто знаходиться в Енергодарі, а їх там усього 30 осіб.

"Он дозвонился до этого комбата, до местного. Он даже не знает, что они ранены, что их нет на позициях. Говорит, что заменять нету кем, что там 30 человек осталось, в этом Энергодаре. При чем тут Энергодар, я так и не поняла", - каже жінка.

Росіянин перепитує, може мова про Дніпрорудне: "А он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось із 20?"

Також дружина рашиста говорить, що навесні перейти через кордон до Росії коштувало 100 тисяч.

Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.

У перехопленій розвідкою розмові окупант із самопроголошених "ЛДНР" разом із дружиною обговорили відступ армії РФ з Харківської області.

20 вересня СБУ опублікувало розмову, де окупант розповів, як вони виміщають свою ненависть за поразку від ЗСУ на мирному населенні – ґвалтують жінок.

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