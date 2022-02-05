Танки, гаубиці, "урагани". Як виглядає польовий табір росіян за 40 км від Чернігівщини
Швейцарська компанія Bap Intel виклала у відкритий доступ супутникові знімки російського військового табору поблизу міста Річиця, що у Гомельській області Білорусі. До Дніпра, яким проходить кордон з Україною, а далі починається Чернігівщина, звідси приблизно 40 км
Світлини можна побачити на твіттері, який веде компанія, передає Еспресо.TV.
Завдякі ясній погоді фотографування відбулося учора, 4 лютого 2022 року.
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З'явився ж матеріал сьогодні, 5 лютого.
Місце розташування табору. Це між селами Ямполь і Безуєв, що неподалік від Річиці. Там встановлено намети. Можна помітими танки, вантажівки та артилерію.
Загальна схема табору
Гаубиці, вантажівки та інженерні пристрої навколо бази
Машини БМ-27 РСЗВ "Ураган" розгорнуто в бойове положення
Складська та житлова база у вигляді 30 наметів
У базовій зоні близько 40 наметів. Частина транспортних засобів, що знаходяться тут, виїхала
Житло та складські приміщення у лісі
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