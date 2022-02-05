Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Танки, гаубиці, "урагани". Як виглядає польовий табір росіян за 40 км від Чернігівщини

Танки, гаубиці, "урагани". Як виглядає польовий табір росіян за 40 км від Чернігівщини

5 лютого, 2022 субота
23:36
війна з Росією

Швейцарська компанія Bap Intel виклала у відкритий доступ супутникові знімки російського військового табору поблизу міста Річиця, що у Гомельській області Білорусі. До Дніпра, яким проходить кордон з Україною, а далі починається Чернігівщина, звідси приблизно 40 км

Світлини можна побачити на твіттері, який веде компанія, передає Еспресо.TV.

Завдякі ясній погоді фотографування відбулося учора, 4 лютого 2022 року.

Читайте і дивітьсяЛукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"

З'явився ж матеріал сьогодні, 5 лютого.




Місце розташування табору. Це між селами Ямполь і Безуєв, що неподалік від Річиці. Там встановлено намети. Можна помітими танки, вантажівки та артилерію.



Загальна схема табору



Гаубиці, вантажівки та інженерні пристрої навколо бази



Машини БМ-27 РСЗВ "Ураган" розгорнуто в бойове положення



Складська та житлова база у вигляді 30 наметів



У базовій зоні близько 40 наметів. Частина транспортних засобів, що знаходяться тут, виїхала



Житло та складські приміщення у лісі

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Дніпро
Швейцарія
розвідка
Чернігівська область
кордон
Гомель
Чернігівщина
війна
супутникові знімки
Полісся
ріка Дніпро
новини Чернігівщини
державний кордон
російське вторгнення
нова війна
Читайте також:
3 лютого, 2022 четвер
"Це не війська, які увійдуть в Україну": США назвали задачі військових, яких перекидають до Європи
Олександр Трухін
4 лютого, 2022 п'ятниця
"Звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до офісу": "ексслуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" ОПУ
Дмитро Губернієв (праворуч)
5 лютого, 2022 субота
Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.96
    Купівля 27.96
    Продаж 28.27
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
6 лютого
00:54
У соцмережах показали, як РФ перекидає до кордону з Україною "кукурудзники". Їх можна використовувати як дрони
2022, субота
5 лютого
23:15
Світлана Тихановська
Тихановська закликає поліцію, прокуратуру та спецслужби України не мати справ з "правоохоронцями" Лукашенка
22:53
Ан-225 "Мрія"
У Гостомелі приземлилася "Мрія" з військовою допомогою із Данії, - ЗМІ
22:36
У Софії Київській Борис Джонсон показав себе людиною з гарною освітою. Його зацікавила історія зв'язків України з Британією, - екскурсовод
22:21
Ексклюзив
Віталій Портников звернувся до українців: "Мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами"
22:01
Антон Дукач
Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 6 лютого
22:00
Польща забезпечить Україну легкими мінометами та ручними гранатометами
21:50
Радослав Сікорський
"Ви ж не хочете бути в ситуації Польщі 1939 року?". Радослав Сікорський про Угоду між Польщею, Україною і Британією
21:37
Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"
21:30
Ексклюзив
військові
Реальне посилення армії чи черговий "мільярд дерев" Зеленського? − розслідування Еспресо
21:18
Ізраїль заблокував постачання Україні зброї власного виробництва, - "Дзеркало тижня"
21:11
Ексклюзив
ТУ-22M3
"Поїздка на Полісся": чи готова Україна до атаки Росії з Білорусі
21:00
Під час гасіння пожежі у Кривому Розі врятували чоловіка
20:56
Олексій Гарань
Попри пацифістські настрої Зеленського, навіть серед його електорату домінує переконання, що у нас йде війна з Росією, - Олексій Гарань
20:47
"Поки вони розгорнуться, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - Лукашенко про НАТО
20:26
Інженери з Дніпра займуться електрофікацією Місяця
20:05
Ексклюзив
Раміс Юнус
Туреччина завжди підкреслює, що вона країна НАТО, і, в першу чергу, про це говорить у зв'язку з Україною, - Раміс Юнус
20:04
Росія планує ядерні навчання, аби попередити Захід щодо України, - Financial Times
19:50
Продавав по 1 тис. євро. На Київщині шахрай налагодив виробництво підроблених віз до ЄС
19:31
Інфографіка
Церемонія відкриття Олімпіади-2022
Олімпіада-2022: розклад другого дня зимових Ігор у Пекіні
19:25
За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Сьогодні надійшли 85
18:43
Укрзалізниця з 10 лютого скасовує заборону на транзит до Польщі
18:20
Росіяни бомбардували з безпілотників школу та житло у Павлополі, що поблизу Маріуполя. Фотофакти
18:10
Ексклюзив
Дмитро Орєшкін
Для Путіна зараз головне – знайти вихід з пастки. Від нього можна всього очікувати, - Дмитро Орєшкін
18:00
Логотип компанії Apple
Apple блокує IT-розробників з Білорусі, - ЗМІ
17:46
Ексклюзив
Раміс Юнус
Путін буде шукати слабину, щоби створити новий Донбас. Україна не повинна дати приводу, – Юнус
17:17
Поранений у ТЦ "Мир". Полтава
У Полтаві 63-річний чоловік кинувся з ножем на відвідувачів торговельного центру. Один з них загинув
17:10
Ексклюзив
Пробиває стіни і знищує ворога: українські військові опановують американські гранатомети. Відео
16:50
Airbus А400M
До "Борисполя" прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила
16:36
Петро Черник
Росія приречена бути молодшим братом Китаю, - військовий експерт
16:17
Одеситів навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та першій медичній допомозі
16:11
Оновлено
Антон Корчук
Олімпіада-2022: Усі результати українців у 1-й день Ігор у Пекіні
16:10
Ексклюзив
Бен Ходжес
НАТО може взяти під охорону Чорне море, а Росія втратити Севастополь, - американський генерал
16:01
Збірна Норвегії з біатлону
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 1-го дня Ігор у Пекіні
15:45
Інтерв’ю
Ви – невакциновані і вас відсторонили від роботи. Що далі? Коментує юрист
15:31
"Харків - це Україна!" Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності
15:10
"Квартал 95" просить німців не називати їх "російським шоу"
15:08
Ексклюзив
вакцинація дітей
Стало відомо, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років
14:46
Зеленський-Ердоган
Президент Туреччини Ердоган після візиту до України заразився "Омікроном"
14:28
Дмитро Губернієв (праворуч)
Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV