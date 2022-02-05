Танки, гаубиці, "урагани". Як виглядає польовий табір росіян за 40 км від Чернігівщини

Світлини можна побачити на твіттері, який веде компанія, передає Еспресо.TV.



Завдякі ясній погоді фотографування відбулося учора, 4 лютого 2022 року.



Читайте і дивіться: Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"



З'явився ж матеріал сьогодні, 5 лютого.







Місце розташування табору. Це між селами Ямполь і Безуєв, що неподалік від Річиці. Там встановлено намети. Можна помітими танки, вантажівки та артилерію.







Загальна схема табору







Гаубиці, вантажівки та інженерні пристрої навколо бази







Машини БМ-27 РСЗВ "Ураган" розгорнуто в бойове положення







Складська та житлова база у вигляді 30 наметів







У базовій зоні близько 40 наметів. Частина транспортних засобів, що знаходяться тут, виїхала







Житло та складські приміщення у лісі





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb