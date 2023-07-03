Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки основних бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія
Про це в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Для Німеччини рішення, прийняті відразу після 24 лютого, стали справжнім проривом... Перші поставки зброї Німеччиною воюючій державі! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу у сфері постачання техніки, якщо говорити про пряму фінансову допомогу чи ту, що надається в рамках ЄС, і є однією з країн, яка значною мірою готує українські Збройні Сили", - сказав міністр.
"Ми вперше в історії прийняли Стратегію національної безпеки. Більшість суспільства підтримує цей прорив. Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія", - додав він.
- Раніше Пісторіус казав, що Німеччина не в змозі замінити кожен втрачений в Україні танк, але продовжить постачати більше відремонтованих Leopard. Ця заява прозвучала на тлі повідомлень росіян про нібито знищені в Україні "леопарди".
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