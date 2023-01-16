Тайвань і Україна - природні партнери у боротьбі за вільний світ, - міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан
Міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан зазначила, що партнерство між Тайванем та Україною спрямовано на створення робочих місць та розвиток кар'єри у сфері знань та високих технологій XXI століття
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Цінуючи та розуміючи силу технологій для побудови кращого майбутнього, у квітні 2022 року я підписала від імені Тайваню Декларацію про майбутнє Інтернету разом із США, Україною та понад 60 партнерами з усього світу. Дух співпраці, що міститься в цьому історичному документі, проявляється в партнерстві під назвою "Тайвань може допомогти звільнити майбутнє" між Міністерством цифрових технологій та ліцеєм "Гроно". Ця ініціатива забезпечить учнів і вчителів інформатики обладнанням і ноу-хау, щоб вони могли скористатися можливостями, які з'являються в глобальній цифровій економіці", - зауважила Одрі Тан.
Міністерка цифрових технологій Тайваню також додала, що партнерство "Тайвань може допомогти звільнити майбутнє" є дорожньою картою відносин між Тайванем та Україною.
"Важливо, щоб ми підняли двосторонні зв'язки на нові висоти на основі наших спільних цінностей, таких як повага до прав людини, верховенство права, вільна і чесна торгівля, а також прагнення миру та стабільності. Це партнерство є ідеальною платформою для створення нових сфер співробітництва між Тайванем та Україною", - наголосила Одрі Тан.
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