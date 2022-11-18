Тайвань допоможе Україні відновити зруйновану інфраструктуру

Про це міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву сказав в ефірі Еспресо.

Очільник МЗС Тайваню засудив збройне російське вторгнення від імені тайванських держслужбовців та суспільства:

"Наш уряд приєднався до міжнародних санкцій, а також виступив з дуже рішучим засудженням дій Росії", - зазначив міністр закордонних справ Тайваню.

Згідно з повідомленням, під час першого тижня після 24 лютого Тайвань відправив в Україну партію медикаментів, 27 тонн. Протягом наступного місяця на рахунок тайванського МЗС громадяни країни перерахували близько $33 млн.

"Тоді тайванці сказали, що вони хочуть робити донати, й закликали міністерство закордонних справ відкрити рахунок для фінансових пожертв. Протягом місяця ми зібрали близько $33 млн, що було непросто для звичайних людей", - наголосив Джозеф Ву.

Загалом Тайвань передав Україні 562 тонни матеріальної допомоги.

"Ми зробили це не тому, що просимо щось на заміну, а тому, що ми вважаємо такі дії правильними. Люди тут спостерігають за звірствами війни, тому вони так активно реагують на російське вторгнення. Ми не припиняємо розмови про те, яку ми можемо надати додаткову підтримку", - сказав міністр.

Джозеф Ву додав, що під час розрахування бюджету МЗС Тайваню на 2023 рік у нього заклали фінанси для підтримки шкіл, лікарень і церков в Україні. Також планується координація дій у допомозі нашій країні з іншими партнерами.

"Тож, окрім харчових продуктів та засобів обігріву, які ми зараз готуємо, також матимемо додатковий бюджет. Маємо намір допомогти українським школам, лікарням та церквам у відновленні. Ми також хочемо співпрацювати з нашими партнерами-однодумцями в країнах Центральної та Східної Європи, щоб сприяти процесу відновлення", - наголосив Джозеф Ву.

Міністр закордонних справ Тайваню також відзначив "пожвавлення" стосунків між країнами.

"У Верховній Раді України почали говорити про створення групи дружби з Тайванем. Вони пожвавилися і провели конференцію з нашими парламентарями. Я думаю, що це природний розвиток подій. Будь-які такі прояви завжди будуть вітатися. Водночас ми продовжимо обговорювати між собою, що можемо зробити для надання додаткової підтримки Україні", - сказав він і висловив сподівання, що "після війни зв'язки між Тайванем і Україною будуть більш тісними".

Нагадаємо: з повідомлення від 17 листопада Ізраїль профінансував закупівлю "стратегічного обладнання" для України, це сталося після заклику США "розширити спектр допомоги, а не обмежуватися виключно гуманітарною".

Тоді ж міноборони Фінляндії оголосило найбільший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для українських захисників, а уряд Канади повідомив про виділення нового траншу для України на близько $34 млн.

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