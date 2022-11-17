Канада анонсувала нову допомогу Україні на $34 млн

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Канада надасть Україні близько 34 мільйонів доларів додаткової військової допомоги", - йдеться на сайті уряду Канади.

Зазначається, що з цих коштів приблизно 5 млн доларів США піде на продовження надання супутникових зображень ЗСУ, понад 18 мільйонів доларів - на додаткові камери дронів з високою роздільною здатністю.

"Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану - супутникові знімки вартістю 17,38 млн доларів та 62 камери для дронів", - зазначають у комюніке.

Також до 10 мільйонів доларів з виділеної Канадою допомоги піде на забезпечення додаткового зимового спорядження для підтримки ЗСУ, включаючи портативні обігрівачі, термоковдри та спальні мішки.

За словами міністерки, список визначили з огляду на пріоритети, озвучені Києвом.

Крім того, Аніта Ананд також додала, що Канада продовжить свою навчальну місію у Сполученому Королівстві в рамках операції UNIFIER до кінця 2023 року.

11 жовтня Канада повідомила, що відправила в Польщу близько 40 військових інженерів для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.

14 листопада в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявили, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів ($400 млн США). Зокрема ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

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