Канада анонсувала нову допомогу Україні на $34 млн
Канада під час сьомої зустрічі Контактної групи з оборони України "Рамштайн" розкрила деталі нового траншу допомоги для України на близько 34 млн доларів
Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
"Канада надасть Україні близько 34 мільйонів доларів додаткової військової допомоги", - йдеться на сайті уряду Канади.
Зазначається, що з цих коштів приблизно 5 млн доларів США піде на продовження надання супутникових зображень ЗСУ, понад 18 мільйонів доларів - на додаткові камери дронів з високою роздільною здатністю.
"Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану - супутникові знімки вартістю 17,38 млн доларів та 62 камери для дронів", - зазначають у комюніке.
Також до 10 мільйонів доларів з виділеної Канадою допомоги піде на забезпечення додаткового зимового спорядження для підтримки ЗСУ, включаючи портативні обігрівачі, термоковдри та спальні мішки.
За словами міністерки, список визначили з огляду на пріоритети, озвучені Києвом.
Крім того, Аніта Ананд також додала, що Канада продовжить свою навчальну місію у Сполученому Королівстві в рамках операції UNIFIER до кінця 2023 року.
- 11 жовтня Канада повідомила, що відправила в Польщу близько 40 військових інженерів для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.
- 14 листопада в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявили, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів ($400 млн США). Зокрема ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.
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