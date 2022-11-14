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Канада надасть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги

14 листопада, 2022 понедiлок
16:33
Світ

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів ($400 млн США)

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Канада додатково надасть Україні 500 млн дол. військової допомоги, аби підтримати українські Збройні сили у захисті країни від російського жорстокого й невиправданого вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в офісі глави канадського уряду також зазначають, що ці кошти будуть використанні на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального та ліків.

"Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме пліч-о-пліч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини", - наголосили у Трюдо.

  • 28 жовтня прем’єр-міністр Канади оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією. Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.
  • 10 листопада стало відомо, що канадське містечко Піктон зібрало понад $70 тис. на відбудову школи на Київщині.

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Україна
Канада
війна з Росією
допомога Україні
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