Про це повідомила амбасадорка України в Канаді Юлія Ковалів.

Зазначається, що кошти для допомоги Україні зібрали в канадському містечку Піктон за 160 км від Торонто, в якому проживає 4700 людей. Йдеться про суму 102 000 канадських доларів або майже 2,8 млн грн. Ці гроші громада містечка пожертвує зокрема на відновлення української школи та закупівлю медичних засобів

За словами Ковалів, це вже друга велика фандрейзингова кампанія в містечку.

"Вчора під час Українського вечора звернулася до громади Піктона та подякувала за їх підтримку та фандрейзинг на відбудову школи в Київській області", - додала амбасадорка.

28 жовтня прем’єр-міністр Канади оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією. Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

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