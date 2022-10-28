Про це Джастін Трюдо оголосив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ у п’ятницю, 28 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Строк облігацій становитиме п’ять років, а надходження від них уряд Канади буде спрямовувати на допомогу Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом. Кошти звідти йдуть на такі потреби, як виплата пенсій та закупівля палива напередодні зими.

Крім того, Канада окремо виділяє 55 мільйонів доларів у межах раніше оголошеного фінансування міжнародних гуманітарних організацій для підтримки ініціатив з підготовки України до зими – надання притулку та розподілу предметів першої необхідності, як-то ковдри, одяг, опалювальні прилади та паливо.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості підтримці народу України у його боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Путіна, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для перемоги. Тепер, шляхом облігацій, призначених для України, канадці можуть зробити свій внесок у ці критичні зусилля через нову інвестицію, підтриману на федеральному рівні", – прокоментувала міністерска фінансів Канади Христя Фріланд.

За офіційними даними, у 2022 році Канада вже виділила два мільярди доларів фінансової допомоги Україні. Ще майже 1,5 мільярда доларів були виділені на військову допомогу, а 320 мільйонів доларів – на гуманітарну допомогу та імміграційні заходи.

Про це у своєму зверненні також згадав президент України.

"Хочу подякувати сьогодні Канаді – нашим давнім і щирим партнерам. За безпрецедентний вчинок щодо випуску суверенних облігацій Канади, всі кошти від розміщення яких будуть спрямовані на допомогу Україні. Обсяг – півмільярда доларів. І ці облігації будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі. Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів. Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Дякую тобі, Джастіне, пане Прем’єр-міністре! Дякую Христі Фріланд, справжньому другу України!" – заявив Зеленський.

Нагадаємо, також сьогодні, 28 жовтня, Канада запровадила санкції проти 35 фізичних і 6 юридичних осіб Росії з метою посилення тиску на режим Путіна, який розв’язав війну проти України.

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