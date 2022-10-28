Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

Зазначається, що санкції спрямовані проти 35 урядовців та високопосадовців енергетичних компаній, зокрема Газпрому та його дочірніх підприємств, а також шести суб'єктів енергетичного сектору, причетних до триваючих порушень Росією суверенітету та територіальної цілісності України.

У санкційний список Канади потрапили, серед іншого, урядовці: віцепрем’єр-міністри Росії Денис Мантуров та Алєксандр Новак, міністр енергетики Микола Шульгінов та міністр промисловості Денис Мантуров.

З числа топменеджерів Газпрому: голова Ради директорів, колишній прем'єр Віктор Зубков, виконавчий директор Віталій Маркєлов і його прессекретар Сєрґєй Купріянов.

Також власник "Русской платини" Муса Бажаєв і Лукойл, Трансойл, "Національна нерудна компанія" РФ і СОГАЗ.

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

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