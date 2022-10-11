Канада скеровує в Польщу 40 військових інженерів для тренування українських військових

Про це Ананд заявила у Варшаві на брифінгу з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком.

Стало відомо, що канадські інструктори будуть навчати саперів для Служби безпеки України інженерних навичок, інженерної розвідки, використання вибухових речовин для підривних робіт і розмінування.

11 жовтня стало відомо, що фонд Ukraine2Canda Travel Fund відкрив реєстрацію для українців, які хочуть евакуюватися в Канаду, сьогодні вони зможуть забронювати безкоштовні квитки.