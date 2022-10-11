Канада скеровує в Польщу 40 військових інженерів для тренування українських військових
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок, 11 жовтня, оголосила скерування близько 40 канадських військових інженерів до Польщі для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER
Про це Ананд заявила у Варшаві на брифінгу з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком.
Стало відомо, що канадські інструктори будуть навчати саперів для Служби безпеки України інженерних навичок, інженерної розвідки, використання вибухових речовин для підривних робіт і розмінування.
- 11 жовтня стало відомо, що фонд Ukraine2Canda Travel Fund відкрив реєстрацію для українців, які хочуть евакуюватися в Канаду, сьогодні вони зможуть забронювати безкоштовні квитки.
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