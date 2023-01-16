Тайвань прагне підвищити рівень цифровізації в Україні, - представник Міністерства цифрових технологій Тайваню Джон Скотт Марчант
Представник Міністерства цифрових технологій Тайваню Джон Скотт Марчант підкреслив, що тайванці очікують на співпрацю з Україною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тайвань є відкритим до розвитку бізнесу, Тайвань є відкритим до співпраці з Україною. Ми починаємо з освітнього сектору, ми прагнемо підвищити рівень цифровізації в Україні. Ми можемо співпрацювати з університетами, зі школами, громадськими організаціями, - зауважив Джон Скотт Марчант.
Представник Міністерства цифрових технологій Тайваню також додав, що Тайвань прагне розробляти довгострокову співпрацю заради майбутнього та добробуту.
"Ми можемо підтримувати приватний сектор, а також розробляти зв'язки із громадянським сектором. Ми розуміємо, що все крутиться навколо людей та освіти. Це є наші основні кити, щоб розробляти довгострокову співпрацю заради нашого майбутнього та добробуту. Тайванці очікують на співпрацю з Україною", - зазначив Джон Скотт Марчант.
- Міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан зазначила, що партнерство між Тайванем та Україною спрямовано на створення робочих місць та розвиток кар'єри у сфері знань та високих технологій XXI століття
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