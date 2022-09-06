Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у телеграмі.

"Палає сучасний бронеавтомобіль росгвардії Росії "Патруль" на Донеччині. Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - пише пресслужба ДШВ ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні, машину російських окупантів помітили наші аеророзвідники.

"Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - зазначили ДШВ ЗСУ.

За інформацією аґенції АрміяІнформ, станом на 2018 рік вартість одного екземпляра бронемашини "Патруль" сягала понад 14 млн російських рублів.

Уранці 6 вересня, під час повітряної тривоги, ППО збила п'ять російських крилатих ракет та вертоліт армії РФ.

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