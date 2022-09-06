"Техніка разом з окупантами перетворилася на згарище": на Донеччині ЗСУ знищили новітній броньовик росгвардії "Патруль"
На Донеччині сьогодні, 6 вересня, Збройні Сили України знищили разом з ворожим екіпажем броньовану машину "Патруль"
Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у телеграмі.
"Палає сучасний бронеавтомобіль росгвардії Росії "Патруль" на Донеччині. Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - пише пресслужба ДШВ ЗСУ.
Як йдеться у повідомленні, машину російських окупантів помітили наші аеророзвідники.
"Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - зазначили ДШВ ЗСУ.
За інформацією аґенції АрміяІнформ, станом на 2018 рік вартість одного екземпляра бронемашини "Патруль" сягала понад 14 млн російських рублів.
- Уранці 6 вересня, під час повітряної тривоги, ППО збила п'ять російських крилатих ракет та вертоліт армії РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 39.22Продаж 40.25
- Актуальне
- Важливе