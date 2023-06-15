"Техніка, яка рятує життя": в Міноборони показали вражений "градом" Bradley та розповіли про стан екіпажу
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що одна з БМП Bradley зазнала пошкоджень від прямого попадання "граду", проте екіпаж евакуювався і продовжив виконання завдань
Про це Маляр написала у телеграмі.
"На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався", - розповіли військові 47-ї бригади.
Унаслідок влучання один з бійців отримав легку контузію.
Фото: Ганна МалярНа фото екіпаж бойової машини, який вибрався з пошкодженої машини та продовжив бойове завдання на іншому транспорті. Пошкоджена БМП Bradley вже відправлена на ремонт.
Фото: Ганна Маляр
А це механік-водій Bradley, який відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив пожежу.
"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість - не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше - життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - наголосила заступниця міністра оборони України.
- 13 червня Пентагон офіційно оголосив про новий пакет допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. У пакеті, зокрема, – 15 додаткових бойових машин піхоти Bradley.
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