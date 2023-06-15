Про це Маляр написала у телеграмі.

"На бойовому завданні "Бредлі" отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався", - розповіли військові 47-ї бригади.

Унаслідок влучання один з бійців отримав легку контузію.

Фото: Ганна МалярНа фото екіпаж бойової машини, який вибрався з пошкодженої машини та продовжив бойове завдання на іншому транспорті. Пошкоджена БМП Bradley вже відправлена на ремонт.

Фото: Ганна Маляр

А це механік-водій Bradley, який відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив пожежу.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість - не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше - життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - наголосила заступниця міністра оборони України.